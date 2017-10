Rusia veta en la ONU la investigación de los ataques químicos en Siria

ARTE PG

Múltiples ataques químicos han matado a un incontable número de civiles durante la guerra civil que golpea a Siria desde hace seis años. El más grave tuvo lugar el pasado 4 de abril, cuando un asalto con gas sarín acabó con la vida de cerca de un centenar de personas, incluidos niños, en la aldea de Jan Sheijun. Lejos de querer esclarecer los hechos, ayer Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la prolongación de un año del Mecanismo de Investigación Conjunta (JIM), que tiene por objetivo determinar quién está detrás de los ataques químicos en Siria.

El "no" de Rusia impidió que se aprobara la resolución propuesta por Estados Unidos, que recibió 11 votos a favor, dos abstenciones (de China y Kazajstán) y dos votos en contra (Bolivia y Rusia).

Su gesto tuvo lugar antes de que este jueves se publique un informe sobre el ataque en Jan Sheijun. A pesar de que Damasco ha negado en repetidas ocasiones el uso de armas químicas, sobran los motivos para sospechar que el informe podría señalar directamente a las fuerzas de Bashar al-Assad. Después de recibir acusaciones de Gran Bretaña, Francia y EEUU, investigadores de crímenes de la guerra de la ONU alegaron el mes pasado que tenían pruebas que apoyaban esta posibilidad.

Para que una resolución como esta siga adelante, se necesitan nueve votos del consejo a favor. Pero los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad: Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos tienen potestad para vetar cualquier iniciativa. Y ayer Rusia empleó ese poder marcando la novena ocasión en la que bloquea acciones relacionadas contra su aliado.

Un gesto que para la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, no fue más que un modo de demostrar que estaba en el bando de los dictadores y terroristas que hacen uso de las armas para acabar con sus "enemigos". "Una vez más, Rusia ha demostrado que hará lo que sea necesario para garantizar que el bárbaro régimen de Assad nunca pague las consecuencias por el uso continuo de productos químicos como armas", denunció en un comunicado.

El embajador ruso en la ONU, Vassily Nebenzia aseguró que con aquella decisión Rusia no pretendía acabar con la investigación. Se justificó alegando que era crucial posponer la votación hasta el próximo 7 de noviembre, después de que se analizara el informe. "No cerramos el JIM. Simplemente no tomamos la decisión de prolongarlo hoy. Volveremos a ello", detalló.