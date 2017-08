Cañones de agua y antidisturbios: el brutal desalojo de un grupo de refugiados en Roma

“Somos refugiados, no terroristas” se podía leer en una de las balconadas de la Plaza de la Independencia de Roma. Con colchones, sillas y cubos de basura, un grupo de alrededor de 100 personas se agolpaban en la plaza para protestar por el desalojo de un edificio cercano que ocupaban desde hacía 5 años.

Hasta que apareció la policía antidisturbios dispuesta a desalojar a las personas, en su mayoría etíopes y eritreos, congregadas en la plaza. La tensión y los gritos fueron en aumento y las autoridades decidieron hacer uso de una fuerza desproporcionada. Con cañones de agua, los agentes antidisturbios han reducido a las personas allí congregadas, amparando su decisión en que los refugiados contaban con bombonas de gas y habían golpeado a los agentes con piedras y botellas. Dos personas han sido detenidas y 13 heridos tuvieron que ser atendidos por los sanitarios.

La policía explicó en un comunicado que los refugiados se habían negado a aceptar el alojamiento alternativo que les ofrecía la ciudad, mientras que las personas desalojadas argumentan que esas viviendas no eran de carácter permanente y la mudanza separaría la comunidad que habían establecido.

BREAKING: @MSF has treated 13 #people injured at Piazza Indipendenza in #Rome, from where 100 Eritreans and Ethiopians have been evicted. pic.twitter.com/SjVw0hUn5x