Un amigo de Banksy destapa la identidad del artista en un podcast sin querer

20 años tratando de desenmascarar a Banksy y resulta que lo único que hacía falta era esperar a que alguno de sus colegas se fuese de la lengua. El artista Goldie ha expuesto, sin querer, a su amigo Robert Naja de Massive Attack como sospechoso nº1 de ser el grafitero más famoso del mundo.

Mientras grababa un podcast el pasado martes, Goldie comentó sobre la mercantilización de Banksy. "Dame unas letras de grafiti, ponlas en una camiseta, escribe Banksy y ya está arreglado. Ya lo podemos vender. No pretendo faltarle al respeto a Robert, creo que es un artista brillante. Creo que le ha dado la vuelta al mundo del arte".

Whoops. Goldie might have outed Banksy as "Robert" (Del Naja) on a podcast. Fast-forward to 34 mins here https://t.co/wtL1vPKHBg .

Momento de silencio.

Cambio rápido de tema.

Demasiado tarde: la audiencia había escuchado el nombre "Robert" alto y claro, y todos los ojos miraron en la misma dirección: Robert Del Naja, también conocido como 3D, fundador de Massive Attack.

No es la primera vez que Del Naja ha sido acusado de ser Banksy. En 2016 el periodista Craig Williams publicó una pieza en la que lanzaba la teoría de que Banksy es un grupo de artistas liderado por el cantante de Massive Attack. Sus sospechas se fundamentaban esencialmente en que los murales del grafitero suelen aparecer en las ciudades al mismo tiempo que la gira de la banda pasa por ellas.

