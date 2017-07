Rob Kardashian podría ir a la cárcel por compartir desnudos de Black Chyna en Instagram

*Por motivos evidentes, no compartiremos en este post ninguna de las fotografías publicadas por Rob sin el permiso de Chyna*

Aunque Instagram haya suspendido la cuenta de Rob Kardashian y posteriormente él haya eliminado las imágenes de su cuenta de Twitter, ya es demasiado tarde. Con millones de seguidores, medio mundo ha visto ya las imágenes privadas que su ex pareja Blac Chyna le envió confiando en que nunca traspasarían la frontera de su intimidad.

Rob Kardashian, en un acto de despecho y machismo, dedicó el día de ayer a compartir en sus redes sociales fotografías de su ex-pareja desnuda, comentando detalles privados sobre su relación e insultándola públicamente para castigarla por sus supuestas infidelidades.

Just sad. Loved Chyna as my wife and accepted all the wrong she did and continued to ride for her and remain Loyal to her. Never did I cheat — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

"Simplemente triste. Amaba a Chyna como mi mujer, acepté todo lo malo que había hecho y continué con ella y le fui fiel. Nunca la engañé".

Rob y Chyna hicieron pública su relación en enero de 2016, algo que no caló demasiado bien en la familia Jenner-Kardashian. Chyna es la ex pareja del rapero Tyga (con quien tuvo un hijo), que en ese momento mantenía una relación con Kylie. En Abril, Rob le propuso matrimonio a Chyna, y poco después anunciaron que esperaban una niña juntos. Dream nació en noviembre, y a partir de ahí empezó el drama. Rupturas, reconociliaciones, y un sinfín de puñaladas entre sí en las redes sociales. Pero las cosas nunca habían llegado a este extremo.

But she couldn't remain loyal and cheated and fucked way too many people and she got caught and now this is all happening and it's sad — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

"Pero ella fue incapaz de ser leal y me engañó y se folló a demasiada gente y la pillaron y ahora todo esto está pasando y es triste".

El domingo, Chyna posteó una foto en Instagram (que ha sido eliminada) declarándose soltera. Rob, por su parte, parecía tener otra idea de cuál era el estado de su relación.

Resentido, Rob comenzó ayer por la mañana a acribillar públicamente a Chyna a través de sus redes sociales. Compartió una imagen de ella con una minifalda subida y sin ropa interior. Según Rob, ella le envió esta fotografía minutos antes de encontrarse con el hombre con quien le engañó, un rapero llamado Rarri True. "Esto es lo que Chyna me mandó ayer. Nunca que sentido que nadie me haya faltado tanto al respeto en mi vida. Ayer mismo le compré joyas por valor de 250.000$. Esta mujer es tan irrespetuosa que ya me da igual", escribió.

We had a beautiful baby girl that was the best thing that's happened to me and soon as that baby was born Chyna was out. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

"Tuvimos a esta niña preciosa que es lo mejor que me ha pasado en la vida y tan pronto como el bebé nació Chyna se largó".

A esa foto siguieron otras del cuerpo desnudo de su ex pareja, en las que aseguraba haber pagado 100.000$ por su aumento de pecho. "Tío, realmente la cagaron con sus pezones, solían ser muy monos", dijo.

Kardashian posteó también un vídeo de Chyna besándose con True. En un extenso texto, Rob explicó como Chyna le pidió dinero antes de encontrarse con él. "Este tío de la imagen está en la cama en la que Chyna y yo hicimos a nuestro bebé. En la casa que yo pago. Con el albornoz que yo he pagado".

Soon as kylie and tyga broke up Chyna was over the game. She had a baby out of spite and I'll never view her the same. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

"Tan pronto como Kylie y Tyga rompieron Chyna pasó de todo. Tuvo un bebé por despecho y nunca volveré a verla igual".

Para rematar, Rob añadió también un vídeo en el que se puede ver a su ex pareja en la cama de un hospital alegando que tuvo una cirugía secreta después del nacimiento de su hija. "Todo el mundo se pregunta cómo Chyna perdió todo ese peso después del bebé, y ella miente a todo el mundo, pero no, soy tan buen marido que en nuestro aniversario pagué 100.000 $ para que se hiciera esta cirugía y que arreglasen todo lo más que pudieron", escribió. "Y adivinad qué hizo después de que estuviera toda curada cuando yo estuve a su lado todo el tiempo. Me dejó a mí y a mi bebé para irse con otro. No puedo creer que me hayas faltado al respeto así".

En otro post de texto también la acusó de consumir drogas y alcohol en casa mientras su hija estaba con ella.

I truly thought Chyna wanted to be a family and that's why I was so loyal to her but I learned my lesson and everyone else was right — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

"Realmente pensaba que Chyna quería que fuésemos una familia y es por eso que fui leal a ella pero he aprendido la lección, todo el mundo estaba en lo cierto".

Chyna respondió a la polémica a través de su Snapchat, acusando a Rob de haberla maltratado a lo largo de su relación. "Rob, hiciste todo esto pero tú me pegaste y trataste de actuar como su nunca hubiera pasado. Me pusiste la mano encima, lo juro por dios. Por mis hijos, se supone que tengo que estar callada, porque eres un Kardashian". "La luz vendrá a la luz", dijo en otro Snap.

Una publicación compartida de blacchyna snapchats🌺 (@blacchynasnapchats) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Varias abogadas especializadas en este tipo de maltrato y plataformas dedicadas al tema han tuiteado en favor de Chyna.

. @robkardashian It's not okay to share nude images of someone without their consent, no matter how upset you are with them. — End Revenge Porn (@EndRevengePorn) 5 de julio de 2017

"Rob Kardashian, no está bien compartir imágenes de desnudo de alguien sin su permiso, no importa lo enfadado que estés con ellos".

I will always stand for a woman's right to control images of her own body. Doesn't matter who she is or what she has done in the past. https://t.co/TXIM3wleB5 — Lisa Bloom (@LisaBloom) 5 de julio de 2017

"Siempre estaré a favor del derecho de las mujeres de controlar las imágenes sobre su propio cuerpo. Da igual lo que hayan hecho en el pasado".

Esta jugada tan ruin puede salirle bien cara a Rob. El "porno de venganza" es ilegal en el estado de California y puede ser castigado con pena de cárcel.