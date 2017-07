Rihanna se ha reunido con el presidente de Francia para hablar sobre educación

Emmanuel Macron/ Twitter

En el mundo hay 240 millones de niños que no tienen acceso a la educación, un problema contra el que Rihanna está extremadamente comprometida. Además de su trabajo con la Cruz Roja, UNICEF, Global Citizen y su propia Clara Lionel, su propia fundación, la cantante ha visitado recientemente Malawi para ver al ministro de educación y ha contactado directamente a través de Twitter con los presidentes de Canadá, Argentina, Alemania y Francia para preguntarles si estaban dispuestos a incrementar los fondos destinados a la escolarización de los niños.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! 🇫🇷