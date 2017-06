Rihanna escribe por privado a un fan en Instagram para ayudarle a superar una ruptura

En su relación con los fans, podríamos dividir a los famosos en dos categorías: las Avril Lavignes y las Rihannas. Pondremos ejemplos gráficos para que entendáis la diferencia.

Así actúa un famoso del tipo Avril Lavigne:

Y así uno del tipo Rihanna:

Para que se pueda apreciar mejor la diferencia.

Estilo Avril Lavigne:

Vs. estilo Rihanna:

Rihanna tiene una relación muy estrecha con sus fans, y no solo cuando puede compartir un rato con ellos en persona, también a través de sus redes sociales. Y está con ellos a las duras y a las maduras.

Lo mismo que hace unos meses quiso compartir con ellos una maravillosa borrachera a través de un directo de Instagram mientras se moría de vergüenza al verse por primera vez en la serie Bates Motel.

RiRi está dispuesta a ayudar a sus seguidores cuando más la necesitan.Ya lo hizo una vez con un fan que necesitaba su apoyo para salir del armario, y la historia ha vuelto a repetirse con uno que le pidió consejo para superar la ruptura con su pareja.

Thank you, I love you @rihanna pic.twitter.com/DsYHOTChxP