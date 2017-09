A Rihanna le preguntaron si sería juez en 'American Idol', y su respuesta fue impagable

Dos años después de que la Fox decidiera cancelar American Idol por ir muy justitos de audiencia, la cadena ABC ha decidido relanzar el programa .

Problema: Parece que nadie quiere participar como juez.

De momento solo tienen asegurada a Katy Perry, y no podemos saber si ha aceptado porque le van a pagar una auténtica pasta – 25 millones, ni más ni menos – o porque esta mujer tiene un equipo que le odia (lo cual explicaría truños musicales como Bon Appetit y que últimamente se corte el pelo inspirada en el street style de Hernani).

El caso es que el pasado jueves, mientras se celebraba la Diamond Ball (la gala benéfica que la cantante organiza), una reportera de Extra le preguntó si le gustaría rellenar uno de los asientos vacíos que hay en el jurado de American Idol.

Rihanna, con mucha tranquilidad, respondió con un hachazo de lo más elegante: "Mmm, no sé, depende de lo aburrida que esté".

O-SEA, QUEEN.

Como comentan por ahí, RiRi tiene ahora muchas cosas encima como para llegar a plantearse lo de American Idol.

"Personalmente creo que Rihanna tiene demasiadas cosas ahora mismo como para preocuparse por American Idol".

De hecho, desde que ha lanzado su nueva marca de cosmética Fenty, la tía no para de hacer presentaciones petándola everywhere.

Haciendo de maquilladora y todo.

"Rihanna impartiendo un tutorial de maquillaje".

También tengo la ligera sensación, por su forma excesivamente relajada y sincera de responder de que es probable que Rihanna estuviera chilling un poco borrachita y por eso dijo lo primero que le vino a la cabeza sin pensar.

Y hay fotos que confirman la teoría de que RiRi iba un poco piripi.

¿Quién no iría un poco piripi si hay copas de champán by the face? CLARO QUE SÍ RIHANNA, la copa gratis siempre es buena copa.

Por ahí hay incluso hay quien cuestiona que el programa tuviera dinero para pagar a la cantante... y ya de paso aprovechan para lanzarle una puñalada a Katy.

"American Idol ni siquiera podría permitirse a Rihanna, se han gastado la mitad de su presupuesto en la inútil de Katy Perry".

La respuesta de Rihanna ha debido darle bastante bajón a Perry, que dijo en una entrevista que ella y Tim McGraw serían las personas con las que más le gustaría compartir el jurado de American Idol. Aunque a Rihanna no le interese la oferta lo que es seguro es que no tiene nada que ver con que Katy vaya a formar parte de él, porque RiRi y Perry se llevan de puta madre, que ya veo a más de uno con un saco de shade esperando a lanzar un puñado.

Y, lo mejor de todo, que Rihanna nos ha dejado de regalo la mejor frase del mundo para decirle a un ex cuando te pregunta si quiere que volváis juntos:

"Depende de lo aburrida que esté".

