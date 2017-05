Filtran por primera vez las reglas que aplica Facebook para contenidos violentos y sexuales

Pezones censurados, animales torturados apareciendo en nuestros muros, chistes eliminados, amenazas aceptadas… Facebook tiene un código caprichoso (al menos en apariencia) a la hora de escoger qué contenido permanece en la plataforma y qué no. Quien más y quien menos se ha llevado las manos a la cabeza alguna vez por una polémica de este tipo.

Pero, ¿cuáles son las normas reales que estipulan los elementos que aceptan y eliminan?

En un reportaje de The Guardian, el diario ha analizado el proceso y las pautas a seguir por los moderadores de Facebook. En ocasiones, las decisiones se tienen que llevar a cabo en un plazo de solo 10 segundos, debido al gran volumen de trabajo al que tienen que enfrentarse. “Facebook no puede mantener el control de su contenido. Se ha hecho demasiado grande con demasiada rapidez”, explica una fuente interna de la plataforma.

Via Girl Power

La reacción rápida puede generar muchos problemas, pero para ello se basan en normas bastante claras al respecto. Estas son algunas de ellas:

-Frases como “Que alguien dispare a Trump” deben ser eliminadas, ya que es un jefe de estado en una categoría protegida. Sin embargo, otras frases como "para partirle el cuello a una zorra, asegúrate de aplicar toda la presión en el centro de su garganta" o "vete a la mierda y muérete" se pueden mantener sin problemas, al no ser consideradas como amenazas reales.

-Las fotos de abusos físicos no sexuales, de acoso a menores y de tortura animal no tienen por qué eliminarse si no contienen elementos sádicos o que celebren este hecho. Siempre que se compartan para crear conciencia y se marquen como “perturbadoras”, se mantendrán en la red.

-De igual modo, los vídeos de muertes violentas y abortos pueden mantenerse si son para crear conciencia, no aparecen desnudos y están marcados como “perturbadores”.

-Todo el arte “hecho a mano”, ya sean dibujos, cuadros, grafitis… se mantiene a pesar de que muestre desnudos. Pero, cuando el arte es digital, se deben aplicar las mismas reglas que con las fotografías.

-Las personas que quieran emitir en directo intentos de autolesiones no tendrán problemas, ya que la compañía “no quiere censurar o castigar a personas con ansiedad”.

-Finalmente, todo aquel que tenga más de 100.000 seguidores pasa a ser considerado una figura pública, lo que les niega todas las protecciones con las que cuentan los individuos privados.

Vía ABC

Desde Facebook tampoco quieren acabar con todo el lenguaje violento en la red. En uno de los documentos registrados por la empresa, reconocen que “la gente utiliza un lenguaje violento para expresar su frustración en internet y se sienten seguros en Facebook”. De este modo, siempre que no rebasen las normas establecidas, no ponen trabas en el lenguaje hostil de los usuarios.

Aun así, la plataforma muestra que sus normas no son tan rígidas como pueden parecer. Los documentos filtrados también indican que la compañía modificó sus directrices en cuanto a los desnudos tras el caso "La niña del Napalm", que fue censurada por aparecer desnuda en una fotografía de la Guerra de Vietnam. En este sentido, se pueden hacer excepciones cuando la imagen pertenezca a un contexto de guerra o holocaustos.

Existe una corriente de opinión que apunta que Facebook se ha convertido en un medio de comunicación de masas y que, por tanto, debería estar regulado como tal. Pero Monika Bickert, líder de gestión de política global de Facebook, no está de acuerdo.

“Es un nuevo tipo de empresa. No es una empresa de tecnología tradicional. No es un medio de comunicación tradicional. Construimos tecnología, y nos sentimos responsables de cómo se utiliza. No escribimos las noticias que la gente pueden leer en la plataforma”, ha dicho.

Sin duda, el reto que tienen es inmenso.

[Vía The Guardian]