Retiran un capítulo de 'La Abeja Maya' porque una madre descubre que se ve un pene

Hay conceptos que nunca se te había pasado por la cabeza que pudieran estar unidos. Así en plan random:

"Reaggeton" y "lentejas"

"Betún" y "crossfit"

"Abeya Maya" y "pene"

never thought the words "Maya The Bee" and "penis" would be in the same sentence, but here we are — d.merrill (@terebifunhouse) 20 de septiembre de 2017

"Nunca pensé que las palabras 'Abeja Maya' y 'pene' estarían en la misma frase, pero aquí estamos".

Si por lo que sea tienes como vicio secreto escribir en una lista conceptos con conexiones improbables pero no imposibles (cosas más raras se han visto), enhorabuena, puedes tachar el tercero de la lista.

Netflix acaba de retirar un capítulo de la Abeja Maya (la versión nueva en 3D, no la que veíamos nosotros) porque un grupo de padres me-ofendo-por-todo han denunciado que hay un plano en el que aparece un pene dibujado.

La primera en quejarse fue la estadounidense Chey Robinson, que lo explicó el 12 de septiembre en una publicación (ahora eliminada, pero el vídeo puede verse arriba) en su perfil de Facebook.

"Por favor, ¡tened cuidado con lo que vuestros hijos están viendo! No edité las imágenes ni nada parecido, esto es La Abeja Maya, temporada 1 episodio 35. EDITO: hice una captura más cercana de la imagen de la derecha. Está en el tronco, detrás de las plantas".

Después del post de Robinson, otros padres compartieron en sus redes mensajes de indignación mostrando en imágenes que el pene camuflado del que había hablado Chey era completamente real.

Netflix ha decidido eliminar el capítulo 35 de la serie, por lo que ahora se salta directamente del 34 al 36.

Que los dibujantes cuelen alguna cosilla subida de tono en las series y las películas infantiles no es ninguna novedad, lo hemos visto en Disney mil veces.

Netflix pulled an episode of the children's cartoon, 'Maya the Bee', because of this...Who's getting 90s Disney flashbacks? pic.twitter.com/F5pzZU8Yo6 — Collider (@Collider) 21 de septiembre de 2017

"Netflix retiró un episodio de los dibujos para niños La Abeja Maya por esto... ¿Quién está teniendo flashbacks de las películas de los 90 de Disney?".

Pero es una broma hecha por adultos y de la que solo se enteran los adultos. ¿Habéis visto a la niña del vídeo jugando por el suelo? ¿Creéis que esa renacuaja de repente se levantó y dijo muy seria: "Madre, me siento bastante incómoda con los dibujos animados que me has puesto porque hay una referencia fálica camuflada en un segundo plano, y considero que no es un contenido apropiado para una niña de mi edad, solo tengo 3 años".

Would a kid even notice? And would a kid even know what that was? — Sarah (@schtimpy27) 20 de septiembre de 2017

"¿Se daría cuenta un niño? ¿Y podría un niño ni tan siquiera reconocer qué es eso?".

NO, OBVIO QUE NO.

Los niños no se enteran de que ahí hay dibujado un pene porque no tienen esa imagen de pene de pintada de baño público en la cabeza. No lo reconocen, no lo identifican y se la resbala totalmente.

¿Piensa esta gente que ver un garabato representando un órgano sexual va a afectar a sus hijos de forma subliminal?

Que a los 4 años van a empezar a dibujar penes.

Constantemente.

Sin parar.

Penes todo el rato

Hasta convertirse en unos auténticos vándalos.

Y acabar convertido en unos freaks, viejos y locos, que se ganan la vida pintando cuadros con la chorra.

En serio: relax.