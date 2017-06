Rescatan a dos adolescentes que llevaban tres días perdidos en las catacumbas de París

"Rescatan a dos adolescentes de 16 y 17 años después de 3 días desaparecidos en las catacumbas de París".

Puede que se me esté yendo la imaginación de las manos, pero cuando he leído este titular no he podido evitar recordar The Hole. Aquella película de principios de los 2000 en la que Keira Knightley y Thora Birch van juntas a un internado pijo y deciden montarse una mega party con dos chuliños en un búnquer subterráneo.

En las primeras escenas de la película vemos a Thora entrando al colegio dando tumbos con aspecto de llevar un mes en la vendimia cogiendo un teléfono y arrancándose a gritar sin mediar palabra, como para dejarnos claro que lo que acaba de pasarle es muy pero que muy jodido.

En resumen: todo empieza en plan sex, drugs and rock'n'roll, de pronto se dan cuenta de que no pueden salir del búnquer, que están perdidos en el monte varios metros bajo tierra y que nadie tiene ni idea de que están allí. Holy shit. Empieza a comerles la mierda, se les empieza a ir la olla. Paranoias chungas. Empieza a morir peña.

Los adolescentes de París no salieron por su propio pie como en el caso de Thora Birch, sino que tuvieron que ser rescatados por la policía el pasado miércoles por la mañana.

"Fue gracias a los perros que los encontramos", dijo un portavoz. Las catacumbas tienen una temperatura media de solo 15º, por lo que los jóvenes tuvieron que ser tratados de síntomas de hipotermia.

Las catacumbas de la capital francesa se componen de 250 kilómetros de túneles subterráneos. Aunque desde 1955 solo una pequeña parte está abierta para visitantes, por todos es sabido que muchos niños y jóvenes en busca del lugar perfecto para una rave suelen colarse en este laberinto.

No se sabe a ciencia cierta quién hizo saltar las alarmas sobre la desaparición de los adolescentes. Tampoco cómo se perdieron allí. ¿Entraron en las catacumbas poseídos por el espíritu de Indiana Jones, o trataban de regresar de alguna fiesta clandestina y fueron incapaces de encontrar la salida?

Lo que si ha quedado claro es la razón por la que colarse en las catacumbas y especialmente montar fiestas en ellas es ilegal: es terriblemente fácil perderse.