Tragedia malasia: más de 20 adolescentes pierden la vida en el incendio de un instituto

Buenos días, la actualidad de este jueves está marcada por el trágico incendio que se ha cobrado la vida de 23 adolescentes en Malasia y los juegos de guerra que realizan Rusia y sus aliados por un lado y la OTAN por otro.

25 personas han muerto en el incendio de un instituto en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. 23 de las víctimas eran estudiantes adolescentes y las otras 2 profesoras del centro. El fuego se declaró antes del amanecer en la segunda planta del edificio y abrasó habitaciones y literas. 12 alumnos y 2 profesores consiguieron escapar de las llamas pero se encuentran en estado crítico.

Altos mandos de la OTAN están preocupados por los ejercicios de guerra que están realizando Rusia y Bielorrusia en el territorio de este último país. Bajo el nombre de Zapad 2017, que en ruso significa occidente, entre los dos ejércitos se han movilizado 100.000 hombres. Sin embargo, la preocupación de la OTAN queda un poco forzada si tenemos en cuenta que hace tres días la agencia comenzó sus propios ejercicios militares en Suecia que involucran a 20.000 soldados, 1.000 de ellos estadounidenses. Las maniobras se llaman Aurora 2017, con claras referencias a la salida del sol por oriente. Tanto Zapad como Aurora son los juegos de guerra más importantes que han tenido lugar desde el fin de la guerra fría.

La guerra fría también está latente en la nueva decisión de EEUU de prohibir que las agencias gubernamentales estadounidenses usen el software de seguridad de Kaspersky. El Departamento de Seguridad Nacional teme que el producto sea usado por el gobierno ruso para espiar a los funcionarios de EEUU. La decisión ha molestado profundamente al director de la compañía, Yevgueni Kasperski, que asegura que ellos no pasan datos a ningún gobierno.

Los demócratas aseguran estar trabajando con Trump en la protección legal de los 800.000 dreamers que corren el riesgo de ser deportados tras la abolición del DACA. Según los demócratas, la conversación gira en torno a convertir DACA en una ley que proteja a los inmigrantes.

Julian Assange admite estar colaborando en la web del referéndum del 1-O. La misma web fue clausurada por mandamiento judicial este miércoles aunque el gobierno catalán la reabrió con otro dominio. Este jueves la Generalitat ha anunciado que ya han mandado cartas a 55.000 personas para que formen parte de las mesas electorales aunque el servicio de Correos ha solicitado a todas sus sucursales que se abstengan de hacerlas llegar a sus destinatarios.

We have a lot of experience stopping abusive censorship. I am happy to help protect the publishing rights of #Catalonia's referendum website