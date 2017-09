Informe PlayGround: Turquía compra armas a Rusia, desencadenando consecuencias indeseadas…

Buenos días, hoy el estado de la Unión y la grave crisis humanitaria de los rohingyas marcarán el inicio de la jornada:

Jean-Claude Juncker celebra el anual estado de la Unión ante los diputados del Parlamento Europeo. El presidente de la Comisión ha analizado los pasados 12 meses enfocándose en el Brexit, la seguridad en Europa y la supuesta recuperación económica. El político ha declarado que el Brexit "no es el final de la UE" y ha abogado por una mayor igualdad e integración entre los ciudadanos de los países occidentales y los orientales de la UE. A pesar de que parlamentarios de izquierdas como el francés Patrick Le Hyaric ya criticaron a Juncker por el hecho de que las directrices de la comisión para superar la crisis no han dado trabajo a los 19 millones de europeos que hay actualmente en paro, Juncker no ha dedicado ni un solo minuto a lo social.

La grave crisis humanitaria que sufren los rohingyas en Birmania llega en forma de debate a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la líder de facto del país y premio Nobel de la Paz Aung Suu Kyi ha declinado acudir a la cita. Desde el 25 de agosto, al menos 370.000 personas han huido de Birmania y más de 400 han muerto. Desde el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya se habla de que la situación es "una limpieza étnica de manual".

Corea del Norte ha amenazado a EEUU con hacerles sufrir como "nunca antes en la historia". La declaración subida de tono fue pronunciada por el embajador del país este martes en la sede de la ONU de Ginebra después de que se aprobaran nuevas sanciones contra el régimen de Kim Jong-un por su sexta prueba nuclear.

Turquía cabrea a la OTAN con la compra a Rusia de baterías de misiles antibalísticos S-400. El acuerdo entre los dos países equivale a unos 2.500 millones de euros y demuestra una vez más que Recep Tayyip Erdogan gira hacia oriente ante las críticas de occidente a la represión que reina en el país tras el intento de golpe de estado de 2016. La intención de Turquía es depender cada vez menos militarmente de la Unión Europea y de los socios de la OTAN que apoyan a grupos kurdos sirios y turcos, considerados terroristas por Erdogan.

Muere a los 88 años Edith Windsor, la mujer que luchó por la legalización del matrimonio gay en EEUU. Windsor ganó en 2013 un juicio contra la ley estadounidense DOMA, promulgada en 1996 y que establecía que los matrimonios solo podían ser entre un hombre y una mujer, abriendo camino a la legislación de los matrimonios igualitarios.

La Fedape de México presentará un recurso para extraditar al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez. La Fiscalía le imputa cargos por la comisión de delitos electorales y delitos de peculado agravados así como la disposición indebida de más de mil millones de pesos. Se cree que Duarte se encuentra en estos momentos en Texas (EEUU).