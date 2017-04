Este malware te obliga a sufrir jugando a un videojuego para liberar tus archivos

Puede que te haya pasado. Un día haces click donde no debías, o abres ese adjunto que te daba mala espina, y al rato tu pantalla te muestra algo así:

Tu sistema ha sido secuestrado. Eres víctima de un ransonware, un tipo de malware que cifra los archivos de una computadora y le pide al usuario el pago de un rescate si es que quiere recuperarlos.

Ahora imagina la misma escena, pero en vez de la pantalla roja de arriba, lo que aparece en tu monitor es esto:

Tu sistema ha sido secuestrado. Eres víctima de un ransonware. Pero esta vez el cryptovirus no se te pide ningún rescate.

En un giro digno de Black Mirror, el malware que te ha infectado quiere hacerte sudar de otra manera. No vas a perder dinero, pero sí el tiempo y los nervios. Porque vas a tener que jugar a un videojuego, en sus niveles más altos de dificultad, si quieres liberar tus archivos.

El malware se llama RensenWare, y el juego en cuestión es TH12 ~ Undefined Fantastic Object.

El título pertenece a la saga Touhou, una serie de shooters muy populares entre los aficionados al manga y el anime. Y una de las peculiaridades de los juegos Touhou es que son muy difíciles.

Ahí está “la gracia” de RensenWare: RensenWare sólo descifrará tus archivos si logras hacer 200 millones de puntos en el nivel de dificultad más alto del juego, el nivel 'LUNATIC' . Adivina el porqué de ese nombre.

La puntuación requerida está al alcance de muy pocos jugadores expertos. Para un jugador casual, lograr ese número de puntos es sencillamente imposible. Pero recuperar tu sistema depende de ello.

Imagina a un grupo de trols observándote a través de la webcam y descojonándose al ver crecer tu desesperación con cada partida que pasa. Cruel, ¿no?

Bueno, quizás por eso el creador de RensenWare ya ha pedido perdón. En su disculpa pública asegura que su intención no era crear un malware maligno, que él lo concibió como una broma para fans de Touhou, pero que la cosa se le fue de las manos.

Por suerte, también ha publicado una herramienta que permite hackear el juego para lograr la puntuación necesaria para el desencriptado.

Habrá que ver cuánto tarda en aparecer en la red una versión modificada de RensenWare que anule esa herramienta y devuelva el malware a su reto original. Porque alguien lo hará seguro.

Hell, I'll NEVER make any malware or any similar thing. making was so fun, however as a result, it made me so exhausted, /w no foods all day