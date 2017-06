El alcalde de Londres pide que se cancele la visita de Trump a Reino Unido

Getty

El pasado sábado, tan solo unas horas después del atentado en el puente de Londres, el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, llamaba a la calma y la unidad de los londinenses a través de un vídeo en la BBC.

“Los londinenses verán un incremento de la presencia policial hoy y a lo largo de los próximos días. No hay razón para alarmarse. Una de las cosas que tenemos que hacer, tanto la policía como todos nosotros, es asegurarnos de que todo el mundo esté lo más seguro posible. Somos una de las ciudades más seguras del mundo, si no la ciudad más segura del mundo”.

Unas palabras tranquilizadoras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó para encender un poco más la disputa que mantiene con el alcalde de Londres. Trump tiene en su radar a Sadiq Khan desde el año pasado, cuando el alcalde londinense condenó la “propuesta ignorante” del republicano de prohibir a los musulmanes entrar en EEUU. Khan también es musulman.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

“¡Al menos 7 muertos y 48 heridos en el ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que “no hay razón para alarmarse!"

Tras la publicación del tuit, el alcalde de Londres incidió en que simplemente se trataba de una frase fuera de contexto, a lo que el presidente Trump contestó echando más leña al fuego calificando sus explicaciones como “excusas patéticas”.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2017

El alcalde de Londres ha reaccionado a los ataques injustificados sugiriendo que se cancele la visita de Donald Trump a Reino Unido, prevista para finales de año. En una entrevista televisada para Canal 4, Khan declaró que “no creo que deberíamos extender la alfombra roja al Presidente de los EE.UU. en las circunstancias en las que sus políticas van en contra de todo lo que representamos”.

El mandatario ha incidido en la relación especial que mantienen Reino Unido y Estados Unidos, comparándola con la de dos amigos. "Cuando se tiene una relación especial [con un país] es como cuando la tienes con un amigo íntimo. Te pones a su lado en los momentos de adversidad, pero también lo llamas cuando está equivocado. Y hay muchas cosas sobre las que Donald Trump está equivocado", ha añadido Khan.

Cuando le preguntaron acerca de si pensaba contestar a los tuits del presidente norteamericano, Khan se mostró visiblemente molesto. "Mire, estamos trabajando con la policía, el Gobierno y las víctimas... No tengo tiempo para contestar a los tuits de Donald Trump", declaró el mandatario.

No solo Sariq Khan ha condenado la reacción de Donald Trump. Tim Farron, líder liberal demócrata, ha mostrado su rechazo a la reacción de Trump y ha pedido a la primera ministra británica, Theresa May, que cancele la visita del presidente.

“A raíz de los tres últimos atentados terroristas, dos de los cuales mataron a la gente en las calles de Londres, Donald Trump decide utilizar su tiempo en la oficina oval para atacar al alcalde de Londres en Twitter”, ha explicado Farron en declaraciones recogidas por The Independent.

" Sadiq Khan ha demostrado dignidad y liderazgo. Es absolutamente necesario que Theresa Ma cancele la visita de Estado. Es un hombre que insulta a nuestros valores nacionales en un momento de introspección y de luto”, mantiene el dirigente.

Sin embargo, la primera ministra remarcó en declaraciones el martes a The Sun que la visita de Trump seguiría adelante. May declaró que Trump “estaba equivocado en lo que dijo sobre Sadiq Khan" pero que la visita oficial no se cancelará. "La relación con América es nuestra más profunda y más importante relación de defensa y seguridad", finalizó Theresa May.