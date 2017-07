Reino Unido prohibirá en 2040 la venta de vehículos de gasolina y diésel

Getty Images

El Gobierno británico prohibirá la venta de los vehículos de gasolina y diésel para combatir de forma más efectiva la contaminación del planeta. Una decisión anunciada en el último plan medioambiental con la que se unirá a Francia, que este mes hizo el mismo anuncio.

La divulgación de la medida de la administración de Theresa May coincide con la revelación de BMW de fabricar un Mini eléctrico en la planta de Oxford. También lo hará con la de Volvo, que este mes informó de que a partir de 2019 solo producirá coches eléctricos e híbridos. 

Pero la propuesta no es un paso que el Gobierno haya querido dar por su cuenta. La administración está bajo presión de los tribunales después de que activistas medioambientales denunciaran que el plan anterior presentado por el Gobierno, que consistía solo en deshacerse de los vehiculos más contaminantes, era insuficiente. 

El nuevo plan viene después de que se conociera que cada año mueren prematuramente unas 40.000 personas a causa de la contaminación del aire en Reino Unido. Pero a pesar de las positivas consecuencias que tendrá la medida en el medio ambiente, no todos los partidos la contemplan con buenos ojos.

La portavoz del Movimiento Liberal Demócrats, Jenny Randerson, ha declarado que "los débiles intentos del Gobierno para hacer frente a la contaminación vienen un poco demasiado tarde" y Ed Miliband del partido laborista ha escrito en su Twitter que la estrategia no es más que una "cortina de humo" con la que tapar la ausencia de planes inmediatos para reducir las emisiones de contaminación.

Fear that new car petrol/diesel ban in 23 years time is smokescreen for weak measures to tackle 40,000 deaths a year from air pollution now.