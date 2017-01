Sexo: llamar a tu pareja por el nombre de tu ex tiene explicación biológica

Es el momento ultraviolento. De repente, en mitad de la euforia a la que te está arrastrando el sexo, le sueltas el nombre de tu ex a tu pareja. CA-TÁS-TRO-FE.

—¿Cómo me has llamado?

—…

Ese lapsus tan inoportuno —que puede suponer el fin o, peor, una cascada de pullas incesantes en cualquier situación cotidiana ' ¿Quieres que te pase el mando del televisor JUAN o lo hago yo?'— puede que no sea tan insultante y ofensivo como habíamos creído hasta ahora. Es más, según Jim Pfaus, el profesor de Psicología y Comportamiento Sexual de la Universidad de Concordia (Canadá), deberíamos saber que es biológicamente inevitable.

"Cuando estás en un estado de euforia, evocas cosas que te recuerdan otras cosas, porque estás en un estado que ha sucedido antes", explica.

Observando a través de imágenes de escáner las conexiones cerebrales inhibidoras que se activan durante el sexo, Pfaus descubrió que es natural que se recuerde experiencias sexuales anteriores. Encontró que es perfectamente natural que nuestro cerebro salte a encuentros previos inconscientemente cuando estamos llegando al clímax.

"Supongamos que la persona tenía un amante muy especial que le hizo sentir una cierta emoción. Esas emociones sexuales, la calidad de los orgasmos y sentimientos de cercanía se asocian con esa persona y su nombre".

Se trata solo de una asociación porque se ha creado una intimidad similar a una vivida. Así que haya paz, que no significa que estuviera pensando en su anterior amor.

¿Embarazoso?

Sí.

¿Podemos controlar no gritar el nombre de nuestro ex?

Lo sentimos pero no.

En el orgasmo, en el momento en el que perdemos la cabeza y estamos fuera de nosotros mismos, no pensamos racionalmente. Directamente es normal que ni siquiera pensemos.

No obstante, el Dr. Pfaus recomienda que si sucede durante el acto, no ignores la confusión. No hagas como si no hubiera ocurrido.

"Deja de hacer lo que estás haciendo y habla de ello, trata de encontrar una manera de darle un final feliz", aconseja.

Explícaselo para que algo que es natural, no signifique un enfado sin límites. O al menos inténtalo.

[Vía The Independent]