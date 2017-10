Ha caído la capital del califato yihadista ¿significa esto el fin del Estado Islámico?

3 años, 3 meses y 18 días. Ese es el tiempo que se ha tardado en recuperar el último gran feudo del ISIS. El autoproclamado Estado Islámico convirtió Raqqa en la capital de su califato en 2014 y ayer las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), las milicias kurdas y árabes que combaten en Siria con el apoyo militar de EEUU, anunciaron la liberación de la ciudad.

Por el camino han quedado 3 años de terror y 4 meses de batalla que han dejado una ciudad destruida hasta sus cimientos. Sin gente, ni barrios, ni vida. Desde el aire, la visión de la ciudad es sobrecogedora.

De los 400.000 habitantes que llegó a tener Raqqa tan solo quedan 4.000. Y más de 240.000 sirios tuvieron que huir de una ciudad a la que no pueden regresar porque está en ruinas.

Tan solo se percibe un pequeño cambio esperanzador: la bandera negra que antaño dominaba la plaza del Paraíso (centro de las ejecuciones del grupo terrorista y reconvertida en rotonda del Infierno), ahora luce amarilla, símbolo de la victoria de las Fuerzas Democráticas de Siria.

Sin embargo, la batalla ganada contra el ISIS ha dejado muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasará ahora con Raqqa? ¿Quién se ocupará de su reconstrucción? ¿Significa esto el fin del Estado Islámico?

Día uno tras la liberación de Raqqa ¿Y ahora qué?

“La caída de Raqqa significa que el DAESH como estructura paraestatal ha sufrido su golpe más simbólico”, explica Chema Gil, codirector del think tank International Security Observatory y experto en terrorismo yihadista.

Por su parte, Jordi Quero, politólogo e investigador de CIDOB, opina que existe la posibilidad de que esta liberación no sea la definitiva. “Nos encontramos en un frente de guerra. Y si atendemos a otras liberaciones como la de Palmira, no sería difícil imaginar que la ciudad volviera a caer temporalmente. Podemos encontrarnos con violencia, batallas y guerrillas. No lo veo como una victoria definitiva sino que daría margen para que esto fuera a cambiar en las próximas semanas o meses”, explica Quero.

Porque la liberación de Raqqa no supone ni mucho menos el fin de la tragedia en la antigua capital del autoproclamado Estado Islámico. “Estamos al final de la ofensiva militar pero hay una crisis humanitaria muy grave”, opina Moussa Bourekba, investigador y gestor de proyectos del CIDOB. “No se sabe cuántas minas han dejado el DAESH, no se sabe si se esconden yihadistas en los túneles de la ciudad, se va a necesitar mucho tiempo para pacificar la ciudad, comprobar si está seguro el terreno y sobre todo comenzar la reconstrucción hasta llegar al punto de que las decenas de miles de personas que han huído de la ciudad puedan volver con toda la seguridad”, añade el investigador.

Además, hay que tener en cuenta precedentes como el caso iraquí, en donde el ISIS ha reactivado algunas “células dormidas” en varias provincias del país y está acosando a la población civil. “ Van a seguir habiendo atentados, no van a dejar tranquila Raqqa”, mantiene.

Una opinión similar a la de Quero, quien cree que la reconstrucción no será inminente y que aún tendrá que pasar tiempo hasta que la ciudad vuelva a los tiempos pre-Estado Islámico.

“Hay quienes dicen que el régimen de Assad puede considerar que una Raqqa destruida puede ser un mensaje fuerte frente al DAESH. Por otro lado, se da el escenario opuesto en el que el régimen de al Assad entienda el simbolismo de la ciudad y presente esta reconstrucción como una vuelta a la normalidad y una forma de propaganda”, añade.

¿Nos encaminamos hacia el fin del Estado Islámico?

De todos modos, la liberación de Raqqa no hay que entenderla como el fin del dominio del DAESH, sino como un cambio en la forma de comportarse del grupo terrorista. “El DAESH sigue teniendo un amplio territorio que pierde y gana en Libia, un territorio en Filipinas bajo su autoridad, tiene grupos franquiciados en Nigeria, prácticamente la mitad de Boko Haram, y multitud de células en Europa”, explica Chema Gil.

“Ahora mismo lo que veremos es cómo desaparece la dimensión simétrica del DAESH, esta parte bélica pseudomilitar y estatal, y se queda la estructura virtual. Tendremos un nuevo DAESH. Conforme el califato físico se reduce con victorias como la de Raqqa, el cibercalifato crecerá y la proyección de ese cibercalifato en forma de terrorismo la veremos con mayor claridad”, añade el investigador. Gil recuerda que, según las estadísticas, desde 2004 hasta los atentados de Charlie Hebdo en 2015 se producía un atentado terrorista cada 22 meses. A partir de ahí, y coincidiendo con la desintegración del califato físico, los atentados han aumentado a 1 cada 6 u 8 semanas.

Según Moussa eso significa la vuelta a la clandestinidad del DAESH. “En su caso la mejor opción es volver a la guerrilla, no necesitas mucha financiación, tienen el desierto controlado y armas. Y como otras organizaciones como Al Qaeda siempre les quedarán las donaciones privadas o el narcotráfico como fuentes de financiación”, explica el investigador.

Respecto a quién se repartirá el pastel de Raqqa, las cosas no están nada claras. La ciudad ha sido liberada por las Fuerzas Democráticas Sirias pero el país sigue inmerso en una Guerra Civil que dura ya seis años. Mientras que Estados Unidos sostiene que la población de Raqqa no quiere someterse al Gobierno de la dinastía Assad, legalmente la ciudad sigue siendo parte de Siria. Según fuentes de las milicias kurdosirias, un consejo civil gestionará la ciudad durante la primera fase tras la llegada del ISIS. Sin embargo, es probable que el régimen de Assad encuentre respaldo en sus poderosos aliados (Rusia, Irán o Líbano) en cualquier reclamo del territorio.

Para Moussa Bourekba, quién será el que controle Raqqa es un interrogante. “El territorio fue liberado por el FDS pero nos encontramos en la fase cero de un largo proceso que depende de muchos factores”, explica Bourekba. ¿Uno de ellos? El desenlace del conflicto civil sirio. “El tema no es quién controlará Raqqa, sino qué pasará a partir de ahora”, mantiene el investigador del CIDOB.

La llegada del Estado Islámico y su brutalidad desplazó la Guerra Civil siria y el régimen de Bashar al-Assad a un segundo plano. Durante todos estos años, las potencias internacionales han mantenido cierto consenso en que había que combatir el DAESH. “Pero una vez que este actor salga de la mesa es difícil pensar en una participación de los actores internacionales que sea sustantiva”, explica Jordi Quero. “Soy de los que piensa que estamos llegando al fin de la guerra. Hoy por hoy parece que los rebeldes sirios están en retirada y cada vez parece más difícil sostener la idea de que esta guerra va a durar mucho, cuando uno de los bandos está tan debilitado y tiene tan pocas capacidades efectivas”, opina el investigador. Para él, el argumento de la paz como una prioridad, independientemente del resultado de la guerra, cada vez gana más peso. “Algo que parecía impensable en 2011 o 2012 empieza a estar presente. Aunque esa pacificación implique el mantenimiento del régimen de al-Assad”, añade.

¿Y qué pasará con las grandes potencias internacionales?

En el caso que se consiga erradicar de forma definitiva al Estado Islámico en su territorio, en Estados Unidos podrán decir que han conseguido su objetivo. “El interés por Siria disminuirá, especialmente en un momento en el que la política exterior de EEUU está muy centrada en Irán y Corea del Norte. En ese sentido, la atención en el asunto sirio tiene las de perder”, explica Quero. Por el otro lado, es bastante difícil que se dé un cambio repentino en la política rusa. “El Kremlin ha tenido siempre una política más estable que EEUU respecto a Siria. Un apoyo explícito y logístico y una participación en el conflicto que hace pensar que la victoria del régimen de Assad pueda ser entendida por Rusia como un victoria propia”, añade el investigador del CIDOB.