Rajoy y Temer se dan la mano cercados por la corrupción

Hay química y buen rollo entre los presidentes de Brasil, Míchel Temer, y España, Mariano Rajoy, abanderados ambos de una derecha de recortes y austeridad en tiempos de crisis.

La sintonía se escenifica estos días en la visita oficial del presidente español al país sudamericano. Este lunes se han reunido en el Palacio presidencial de Planalto con el objetivo de relanzar las relaciones de dos socios comerciales estratégicos. Rajoy es el primer jefe de gobierno europeo que visita a Temer como mandatario.

Pero una pregunta planea estos días por los pasillos de la capital tropical: ¿Hablarán Rajoy y Temer de corrupción en sus encuentros privados? Razones tienen de sobra, pues los principales —y bien gordos— escándalos de ambos países les salpican a ambos de manera indirecta. Y en algunos de esos casos empresas y figuras de los dos países aparecen de la mano.

De puertas afuera, sin embargo, la intención parece la de espantar el fantasma de la corrupción y hablar lo menos posible de ello, de forma que no se emborrone la típica foto de abrazos y sonrisas que intentan espolear a inversores cuando se estrechan los vínculos comerciales entre dos presidentes.

🇧🇷 🇪🇸 Mariano Rajoy elogia reformas laborales de Temer en #Brasil pic.twitter.com/JOtRkcEoIx — Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 24 d’abril de 2017

En medio de las fuertes acusaciones por corrupción en sus entornos, tras la rueda de prensa conjunta de este lunes, se negaron a admitir preguntas de los medios.

El caso Lava-Jato y los sobornos de Odebrecht

En una entrevista con la agencia EFE, Temer no habló sobre la mención de su nombre en las declaraciones del Caso Lava Jato, el mayor escándalo de la historia del país con ramificaciones en toda América Latina. También recordó que "el país no puede parar" por las investigaciones. Asimismo, insistió en que las delaciones de los imputados "aún no suponen un proceso judicial" y determinó que tan solo apartaría a los Ministros relacionados con corrupción en el momento en que la Fiscalía aceptara denuncias en su contra.

La más grave aparición del nombre del presidente Temer en las investigaciones salió a la luz en las últimas semanas a raíz de la filtración de varios vídeos con las declaraciones de imputados.

El exejecutivo de la constructora Odebrecht Márcio Faria aseguró que se reunió con el actual presidente en 2010, cuando aeste un era vicepresidente, y con el expresidente de la Cámara Eduardo Cunha para aprobar el pago irregular de 40 millones de dólares a su partido, el PMDB. A Temer no se le puede investigar por su blindaje como presidente del país.

Temer asumió el cargo el pasado año tras un polémico 'impeachment' a la presidenta electa Dilma Rousseff. Según reconoció el propio Temer, el 'impeachment' arrancó por el enfado del entonces presidente de la Cámara, Eduardo Cunha. Los crímenes de responsabilidad de Rousseff que motivaron el cese no están probados y todo apunta a que lo que pasó fue una conspiración del legislativo contra la mandataria.

La corrupción de la que se acusaba al gobierno de Rousseff fue uno de los argumentos más utilizados para destituirla. Sin embaargo, se ha demostrado que, tanto el nuevo gobierno como los propios parlamentarios que la acusaban estaban igual de metidos en el ajo: ocho ministros de Temer, 24 senadores, 39 diputados y tres gobernadores de Estado están siendo investigados por el Supremo.

Todo esto ha ocurrido en el contexto de la Operación Lava Jato, que investiga el amaño de contratos de obra pública mediante el reparto de sobornos de la petrolera estatal Petrobras y de empresas contratistas como Odebrecht entre sus directivos y un cada vez más amplio espectro de la esfera política brasileña. Miles de millones de reales fueron desviados con fines ilícitos.

Corrupción bilateral

Los tejemanejes internacionales de Odebrecht también llegaron a España. El que fue considerado "cerebro financiero", según palabras de la Moncloa, de la trama en torno a Odebrecht, Rodrigo Tacla, pagaba las mordidas desde un despacho de Pontevedra. Actualmente, está detenido en España pero su proceso de extradición está congelado porque estaría negociando declaraciones que podrían implicar a empresas españolas, según publicó el pasado mes de marzo El Confidencial.

Rumbo inverso, de España a Brasil, el expresidente de la comunidad madrileña Ignacio González tomó parte en una de las operaciones fraudulentas que empujaron a su detención la pasada semana en el marco de la Operación Lezo.

El auto judicial cifra en 25 millones de dólares el desvío de dinero público destinado tan solo a la compra inflada de la empresa brasileña Emissao por parte de la empresa pública exteriorizada Canal Isabel II, cuando González era presidente de la empresa.

Ciencia, cultura, educación y agenda iberoamericana, asuntos que también hemos tratado en nuestra reunión bilateral. Estrechamos lazos pic.twitter.com/TnXbZDNHGu

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 24 d’abril de 2017

Según denunció el diario Público en 2009, en una serie de reportajes sobre los desmanes que se han confirmado con la detención de González, Mariano Rajoy omitió la implicación del presidente de la Comunidad a pesar de contar con un amplio dossier que detallaba sus ilegalidades.

El presidente de España, menos salpicado que Temer por la corrupción, fue llamado a declarar como testigo en el caso Gürtel. La no colaboración del Partido Popular llevó a la Justicia a pedirle que testificara por la financiación irregular del partido.

También enturbia el historial de Rajoy la presencia de su nombre en unas cuentas publicadas por El País en 2012, en las que se le asocia al cobro de 20.000 euros. También sus mensajes SMS de "Luis, sé fuerte" al ex tesorero Bárcenas cuando le pedía ayuda antes de ser acusado en el caso que lleva su nombre y que se deriva de Gürtel.

O sea, que a Temer y Rajoy, homólogos y con un rol parecido en afrontar los problemas económicos desde la austeridad, les unen también los nubarrones de la corrupción que pesan sobre sus entornos.

Con tanto escándalo en carne viva (día tras día aparecen novedades sobre las investigaciones a cada lado del charcho), resulta comprensible que sus pactos comerciales pasen a un segundo plano.

Y eso que Temer considera a Rajoy su principal socio estratégico para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Y que Brasil, quinta potencia mundial, es el tercer socio comercial de España por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Y que Rajoy inaugurará mañana un cable de fibra óptica que unirá a ambos países.

¿Qué puede importar todo esto mientras un goteo incesante de informaciones desvela cada día más desvíos de cientos de millones euros y reales de las arcas públicas a los dos lados del Océano?