¿Quieres desconcertar a un hombre? Cuando te diga un piropo, responde “Ya lo sé”

Hace unos días la autora, activista y trabajadora social de Filadelfia Feminista Jones propuso en Twitter un pequeño experimento que, si nunca habéis probado, deberíais poner en práctica: la próxima vez que un hombre os diga un cumplido, respondedle que estáis de acuerdo con él.

Piss a man off today: Tell him you agree with his compliment of you. — TheDevil's Sidechick (@FeministaJones) 12 de mayo de 2017

"Para cabrear a un hombre hoy: dile que estás de acuerdo con el cumplido que te acaba de decir"

"No es una idea nueva" explicó a Buzzfeed News. "Pero en mi propia experiencia, cuando un hombre me ha dicho un cumplido y le he respondido 'estoy de acuerdo', se han molestado. Es la idea de que está bien que te den un elogio, pero tú no debes ser consciente de ello".

La cantinela de siempre, que tenemos que ser guapas, pero modestas. Que este tipo de gañanes, justicieros de la masculinidad, no toleran que una mujer sea consciente de lo que vale, y "las creídas" merecen que alguien las ponga en su lugar.

"Generalmente nos enseñan a no decir cosas buenas sobre nosotras mismas", añadió Jones. "Cuando una mujer hace eso, necesita que alguien le dé una lección de humildad.

They even complain when you say "Thanks" with a straight face instead of "Thank you" with frilly giggles and fake blushed 😂😂😂😂 — TheDevil's Sidechick (@FeministaJones) 13 de mayo de 2017

"Simplemente di 'gracias' y llorarán sin saber que hacer después de que una mujer esté de acuerdo con ellos. Se quejan incluso cuando les dices 'gracias' con una cara seria en lugar de agradecérselo entre risas y falsamente sonrojada".

I see it every day because that's my usual response. "Thanks" and keep walking. I get yelled at. Cursed at. "That's all you gonna say?" — TheDevil's Sidechick (@FeministaJones) 13 de mayo de 2017

"Me he encontrado VARIOS hombres que me han dicho que 'gracias' les resulta una respuesta ofensiva después de hacerle un cumplido a una mujer. Lo veo cada día porque esa es mi respuesta habitual. 'Gracias', y sigo andando. Y me gritan, y se cagan en mí. '¿Eso es todo lo que vas a decir?'".

Pronto otras mujeres empezaron a compartir sus propias experiencias en este tema. Historias que seguro que no sorprenden en absoluto a las mujeres.

Ill always remember when I was 12 and my guy told me I was smart and I said 'thanks I know' and he goes "Ew youre so cocky" https://t.co/F6dyXawA79 — marion (@maukegi) 13 de mayo de 2017

"Siempre recordaré cuando tenía 12 años y un tipo viejo me dijo que era inteligente y le respondí, 'gracias, lo sé', y me respondí 'Uf, que chula'".

@FeministaJones This dude, trying to talk to me at a bus station last summer: "You're very pretty."Me: "I know. Thanks." Him: https://t.co/LDFsDvkizP — Michelle Obama Jr. (@MonaFeesa) 12 de mayo de 2017

" — Un tío tratando de hablar conmigo en una estación de autobuses el verano pasado: 'Eres muy guapa'

— Yo: Lo sé

— Él:______".

"SIEMPRE

— TÍO: Te ves bien hoy

— YO: Gracias, estoy de acuerdo...

— TÍO:______".

Lógicamente, en la cultura popular ha quedado constancia de esta forma de apuñalar la confianza de las mujeres.

Reminds me of all those repulsive pop songs with the premise that a woman is beautiful because she lacks self esteem. https://t.co/VAYP4r8wFj — Seven (@daisy20071) 12 de mayo de 2017

"Me recuerda a todas esas repulsivas canciones pop con la premisa de que una mujer es guapa porque le falta autoestima".

Porque ellos tienen derecho a apreciar tu belleza, tú no.

"— ¿En serio los tíos se cabrean por esto? ¿Por qué?

— Por que por alguna razón a las mujeres se les exige ser guapas, pero también que no sean conscientes de ello".

Jones ha querido dar un mensaje también a todos los hombres que nada más escuchar a una mujer explicar alguna situación de este tipo saltan a rápidamente a escudarse en un "No todos los hombres":

"Solo porque tú no lo hagas o nunca hayas visto a un hombre haciéndolo eso no significa que no pase", dijo. "Cuando los hombres dicen 'no todos los hombres', están pensando en 'nunca lo he visto, nunca lo he hecho... así que no puede ser verdad'. Os digo que escuchéis lo que las mujeres os están diciendo e intentéis entender qué está pasando".