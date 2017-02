¿Quieres comprar viagra? Trae una autorización de tu esposa

Una legisladora de Kentucky ha propuesto un proyecto de ley para que los hombres que quieran comprar viagra para la disfunción eréctil obtengan el permiso por parte de sus esposas para acceder al tratamiento.

La propuesta también requiere que para tomarse las pastillitas azules un hombre tenga que estar casado y jurar que solo usará el medicamento para mantener relaciones con su pareja; y acudir hasta dos veces al médico para que le permita comprarselas.

Suena absurdo, ¿verdad? Para la legisladora autora de la propuesta, Mary Lou Marzian, ese es precisamente el sentido: demostrar lo absurdas que son las leyes aprobadas en su estado que pretenden legislar sobre el cuerpo de la mujer en los casos de aborto.

"Mi idea es ilustrar cómo de intrusivo y ridículo es para los funcionarios inmiscuirse en las decisiones médicas privadas y personales", aseguró Marzian a Reuters. La legisladora, que es enfermera, asegura que sus propuestas son una forma de protesta contra la intervención en la salud de las mujeres por parte de una Asamblea compuesta en un 75% por hombres.

"He descubierto que los hombres son muy susceptibles sobre su vida sexual y piensan que es muy personal. Así que quería dar en la clave para que los hombres pudieran entender cómo se siente tener a un político que te dice 'Bueno, no sabes lo suficiente, realmente necesitas un poco de educación sobre esto porque apenas sabes algo sobre tu cuerpo, y nosotros necesitamos meternos en tu vida'", ha declarado Marzian a The New York Times.

Su crítica viene en un momento en el que han resurgido las restricciones estatales sobre abortos. En el tercer día de su mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe financiar con dinero público a grupos y oenegés que asesoren e informen sobre el aborto, Kentucky aprobó hace poco una ley que obliga a las mujeres a consultar a un médico 24 horas antes de someterse a un aborto y Oklahoma avanzó un proyecto de ley que requiere que las mujeres que quieran abortar traigan una autorización firmada por su pareja.