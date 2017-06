Putin presume del vídeo de una operación rusa que resulta ser de un ataque estadounidense

Quería fardar ante Oliver Stone y no le ha salido nada bien. Vladimir Putin se ha colado al intentar presumir ante el cineasta en su serie de entrevistas de una operación rusa contra el Estado Islámico en Siria.

No le ha salido nada bien porque el vídeo de la supuesta operación corresponde a un bombardeo estadounidense sobre las fuerzas talibanes de Afganistán en 2013. El vídeo en concreto, apareció publicado en la página dedicada a las fuerzas armadas de EEUU Military.com.

Pero, para complicar aún más la cosa, el vídeo que el presidente ruso le mostró a Stone contenía grabaciones de voz en ruso. Cosa imposible entre pilotos estadounidenses.

Sin embargo, la web rusa de noticias Meduza ha descubierto que existe en Youtube una copia del vídeo del bombardeo estadounidense con conversaciones en ruso de fondo. Se supone que las voces en realidad corresponden a dos pilotos ucranianos que llevaban a cabo operaciones sobre la región rebelde de Donetsk.

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw