Puerto Rico está al borde de la crisis humanitaria y sigue sin contar con la ayuda de EEUU

Getty Images

Hace una semana que el huracán María golpeó a Puerto Rico. Pero es ahora cuando se evidencian los devastadores efectos que están dejando a la isla al borde de una crisis humanitaria que, por el momento, no está contando con el suficiente ayuda de Estados Unidos. "Puerto Rico se encuentra claramente ante un desastre crítico", lamentó ante The Washington Post su gobernador, Ricardo Rosselló.

Ayer la cifra de víctimas mortales se elevó a 16. Pero para los alrededor de 3,3 millones de habitantes que siguen en el territorio no existe el sosiego. Viven entre montañas de escombros, sin comida, agua potable ni medicamentos que garanticen su supervivencia. Con hospitales que están al borde del colapso. Y sin la presencia de electricidad en casi toda la isla. Los expertos sostienen que podría tardar meses en restaurarse por completo.

Después de que unas 6.000 personas fueran evacuadas por inundaciones, aún hay muchas a las que el agua y los destrozos de algunas infraestructuras les mantienen aisladas. Mientras algunos están siendo testigo de cómo el pánico se propaga entre aquellos que no han tenido contacto con el mundo exterior ni con sus seres queridos, 25 personas han pasado por los calabozos tras burlar el toque de queda establecido por las autoridades para evitar los saqueos y el vandalismo.

Con unas pérdidas económicas de entre 34.000 y 72.000 millones de dólares a causa de la catástrofe, según estima AIR Worldwide, junto a una deuda de 73.000 millones y un agujero de 50.000 millones en el fondo de pensiones, el siguiente paso es salvar a los habitantes de la isla de la pobreza.

Para el equipo de Rosselló, por ahora la mayor parte de la ayuda está llegando de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). Al mismo tiempo que trabaja para contrarrestar los daños que dejó Harvey en Texas e Irma en Florida, ha desplegado 250 rescatistas, 300 médicos, 15 helicópteros y 100 ingenieros del ejército, entre otros.

Pero eso no significa que Washington esté ayudando todo lo que puede. Rosselló ha explicado que se nota lentitud en la respuesta de Washignton para rescatar a la isla que también es territorio estadounidense. "Una crisis humanitaria está teniendo lugar en EEUU. No se puede minimizar y no podemos empezar a darnos cuenta ahora que la tormenta pasó porque el peligro se está ocultando", advirtió al reclamar más asistencia.

Otras personalidades puertorriqueñas, varios diputados estadounidenses y la excandidata demócrata a las elecciones presidenciales, Hillary Clinton, han cargado contra la falta atención que el presidente Donald Trump está prestando al desastre.

Los tuits que compartió el lunes el presidente del país haciendo referencia a la situación de Puerto Rico por primera vez, son motivo más que suficiente para justificar el aluvión de críticas. En lugar de consolar a los isleños o prometerles más auxilio, pareció que les responsabilizara de su mal. Primero alegó que la isla se enfrenta a "graves problemas", pero después envió el mensaje equivocado al recordar que "debe miles de millones de dólares a Wall Street y a los bancos".

Esto ha llevado a cantantes como John Legend y Marc Anthony a considerar las palabras de Trump como un insulto y no como el reconocimiento de una tragedia que los boricuas necesitan.