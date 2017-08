“La ciudad está en riesgo de atentado y me piden que vaya a trabajar. ¿Puedo negarme?”

Que el funcionamiento con "normalidad" de una sociedad es un triunfo contra el terrorismo tras un atentado lo hemos escuchado y leído muchas veces. Tras cada atentado adquiere rango institucional: "recuperar la normalidad" es para el propio presidente del gobierno la tercera prioridad tras "atender a los afectados" y "detener a los asesinos" tras el ataque que ayer costó la vida a 13 personas en plenas Ramblas de Barcelona.

La "normalidad", hoy aquí, implica permanecer o acudir a tu puesto de trabajo. No siempre es tan fácil. Es el caso de dos empleados de un bar del centro de Barcelona, a menos de 100 metros del ataque, que no querrían estar trabajando en ese lugar en ese momento. " Cerré un par de veces, pero el jefe me dijo más tarde que abriéramos —nos decía uno de sus trabajadores—. Yo estaría en casa, por el peligro, por el miedo, pero el jefe me dijo que había que venir".

Es el caso, también, de la trabajadora de una macrodiscoteca del puerto: "Nos 'invitaban a ir a trabajar' con el argumento de que había mucha policía y ahora era más seguro que nunca. Nos dijeron que fuéramos en taxi y nos lo pagaban. Un compañero ha dicho que él no pagaba nada por adelantado. Doce trabajadores de quince no hemos ido".

Algo parecido sucedió para las empleadas y empleados de grandes centros comerciales de la ciudad. Una de ellas relataba en Twitter que "el primer pensamiento ha sido cerrar la tienda y largarnos pitando, pero no podíamos". Los clientes entraban en la tienda, con el móvil en la mano, viendo vídeos del atentado, cuenta, mientras hacían sus compras. A pesar del apoyo de su jefa directa y de su encargada, la trabajadora afirma que "los que mandan no querían que cerrásemos, no interesa, las pérdidas son malas aun a costa de nuestra integridad".

Dos horas después del atentado —y una antes de lo habitual— la Sagrada Familia cerraba sus puertas. Hasta el fin de su jornada funcionó como siempre.

¿Podían haberse negado estos trabajadores a acudir al puesto del que dependen sus ingresos y por tanto sus vidas?

En España, no.

Hacerlo no está contemplado en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores como permiso retribuido tal como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, fallecimiento de un familiar, mudanza o funciones sindicales. La posibilidad queda reducida a la figura del "día de asuntos propios" que a su vez se regula por el convenio de cada empresa y que hay que solicitar con antelación y puede ser denegado por razones organizativas. Quedaría una última posibilidad: la negociación de una ausencia o cierre temporal pactado, quizá viable para pequeños negocios —algunos lo han hecho hoy en Barcelona— pero en la práctica imposible para grandes empresas.

No es el caso de Francia, donde el trabajador sí cuenta con una herramienta legal a su favor en estos casos, el droit de retrait o Derecho de Retirada.

"Ninguna sanción ni retención de salario puede efectuarse contra un empleado, o grupo de empleados, que se retiren de un puesto de trabajo en el cual tengan un motivo razonable para pensar que este presenta un peligro grave e inminente para su vida o su salud". Lo dice el artículo L4131-1 de 1982 del Código del Trabajo francés, el equivalente a nuestro Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador puede ausentarse de su puesto previo aviso —no necesariamente escrito— al responsable del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo de su centro. La evaluación de "peligro grave e inminente" puede sonar sujeta a debate, pero en Francia existe un precedente concreto y en un contexto muy cercano a las tensas horas que vive Barcelona.

El martes 17 de noviembre de 2015, cuatro días después de los atentados de París, la Torre Eiffel permaneció cerrada al público durante casi toda la jornada. Sus trabajadores ejercieron su Derecho de Retirada tras detectar problemas en la organización del dispositivo de inseguridad. En asamblea, decidieron su reapertura horas más tarde.