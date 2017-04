Una jueza procesa a 3 mujeres por sacar en procesión un coño de cartón

Imagen: Twitter

Van a cumplirse ya tres años desde que un grupo de mujeres saliera a las calles para reivindicar los derechos laborales de la mujer. Era el 1 de mayo de 2014 y la procesión del Santísimo Coño Insumiso tomaba Sevilla con “una vagina como símbolo de la mujer” para denunciar la precariedad laboral que sufre la mitad de la población. Las mujeres llevaban a hombros una vagina gigante de cartón y plástico, vestían con mantilla y entonaban saetas al paso de la procesión. Y eso fue algo que a la Asociación Española de Abogados Cristianos con sede en Valladolid no le gustó nada.

Se querellaron contra las mujeres y así comenzaban tres años de juicios contra 3 de las implicadas en la manifestación.

Ahora, un juzgado sevillano ha anunciado que va a continuar el procedimiento judicial contra las tres mujeres participantes.

Pese a que en junio del año pasado la jueza encargada del caso declaró que “no creer en los dogmas de una religión y manifestarlo públicamente entra dentro de la libertad de expresión” y archivó el caso, ahora la Audiencia Provincial de Sevilla parece pensar exactamente lo contrario.

El organismo judicial consideró que “bajo libertad de expresión no se puede dar cobijo a conductas de ofensa, burla, menosprecio, amenazas e insultos contra personas o grupos o miembros de una confesión religiosa”. A juicio del tribunal, la procesión supuso "un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María, llevando un palio con la imagen, de gran tamaño, del órgano genital femenino, con una especie de mantilla y corona, como si se tratara de una Virgen y usando oraciones como el Ave María".

Y por lo tanto, las tres mujeres han sido acusadas de un posible delito contra los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 525 del Código Penal. Además, en el auto del juez se recogen varias de las consignas que, supuestamente, gritaron las acusadas: "la Virgen María también abortaría", "hay que quemar la Conferencia Episcopal", o "me suda la Iglesia Católica".

Las mujeres declararon en su momento que no consideraban que una vagina de cartón fuera un insulto y que el hecho de que se tratara de una recreación de una procesión (con algunas manifestantes disfrazadas de nazarenos o con mantillas) no se trata de una burla al catolicismo sino una “vía para lanzar el mensaje feminista”.

La decisión de la Audiencia Provincial ha provocado la indignación en las redes sociales.

Procesadas por pasear un coño de peluche. PROCESADAS POR PASEAR UN COÑO DE PELUCHE. #EsUnaGuerra https://t.co/6ypn1dNRJP

— Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 25 de abril de 2017

@eldiarioes Creo a la jueza que procesa a las tres mujeres por la procesión del 'coño insumiso' le hace falta viajar más. pic.twitter.com/j4X1U4hOhA

— Libre FM (@Libre_FM) 25 de abril de 2017

La #MarcaEspaña que entierra al golpista Sanjurjo con honores... reabre el caso de la procesión del #Coñoinsumiso https://t.co/YOxtURhBL9

— Joan Lluís Soler 🌻 (@JoanLSoler) 24 de abril de 2017

#CoñoInsumiso "Nuestras vidas y ntros cuerpos no son mercancia en manos dl poder político y económico del gobierno" https://t.co/vtXu2Ci2rB

— shangay lily siempre (@shangay) 24 de abril de 2017

Por su parte, Antonia Ávalos, una de las mujeres imputadas, mostró su rechazo ante la decisión de la Audiencia en declaraciones recientes a La Marea. “Yo no me arrepiento. Volvería a procesionar con el coño. Voy a seguir participando, saliendo a la calle, con otras mujeres, poniendo el cuerpo y las ilusiones y los sueños para no seguir siendo reprimidas ni maltratadas. Este fin de semana han sido asesinadas cuatro mujeres y es algo que nos tiene que doler”.

Las partes implicadas tienen 10 días para pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. 10 días para conocer si el calvario de las mujeres del Coño Insumiso llega a su fin, tres años más tarde.