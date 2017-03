Un juez libera a un violador porque alegó "no haber disfrutado" con el abuso

Diego Cruz, de 21 años, es uno de los cuatro jóvenes de familias adineradas del estado mexicano de Veracruz que fueron acusados de abusar sexualmente de una compañera de clase en la fiesta de Año Nuevo de 2015. Unos hechos por los cuales fueron apodados en las redes sociales como "Los Porkys".

Ahora, más de dos años después de aquella fatídica noche, el juez Anuar González ha liberado a Cruz, que fue acusado de tocar los pechos a la víctima y de penetrarle con sus los dedos, porque este alegó que "no se divirtió durante la agresión". En opinión del juez, detrás de sus actos no hubo ninguna "intención carnal", por lo que se ha librado de toda culpa.

A pesar de que la víctima, de entonces 17 años, fue obligada a entrar en el coche de uno de "Los Porkys" y de que dos de ellos son acusados de penetrarla, el mismo magistrado consideró que nunca estuvo "indefensa".

Esta sentencia y la liberación de Cruz han sido motivos más que suficientes para avivar la indignación de activistas que luchan por los derechos humanos, ya que se trata de un caso que muestra que, en México, las personas adineradas y con conexiones políticas pueden delinquir con total impunidad.

"La tocó sexualmente, pero como no disfrutó, no es abuso sexual. No hay disputa en los hechos. No se trata de una loca explicándolo, viene de la boca del juez y está diciendo que si te tocan contra tu voluntad, puede que no se considere abuso", dijo la activista que defiende causas de género y que trabaja en el departamento de estudios jurídicos del Centro de Enseñanza e Investigación en Economía, Estefanía Vela Barba.

El caso de "Los Porkys" es una muestra más de que las autoridades han fracasado en su intento de aparentar que en Veracruz existe un atisbo de justicia. Porque este suceso sigue a la creciente batalla entre bandas criminales, a la desaparición de miles de mujeres y al hallazgo de los restos de más de 250 personas en una fosa común de este mes.

Un paradigma desolador que castiga a los ciudadanos del estado mientras que el que un día había sido su gobernador, Javier Duarte, se encuentra en paradero desconocido desde que fue acusado de robar dinero público.

