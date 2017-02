Ponen en libertad a un violador que abusó de cerca de 1.000 mujeres

Un violador en serie que ha abusado de más de 500 mujeres acaba de quedar en libertad. Selva Kumar Subbiah abandona la cárcel después de haber pasado 24 años en una prisión canadiense.

En cuanto ponga un pie en la calle, el violador será subido a un avión y deportado de Canadá a Malasia, su país de origen, donde las autoridades ya están en alerta y han prometido monitorizar al agresor.

Lo más sorprendente del caso es que después de tantas agresiones y tantos años en prisión, Subbiah no ha mostrado arrepentimiento en ningún momento. "En un instante, él reincidirá, no hay ninguna duda en mi mente", ha declarado al periódico Toronto Sun el policía retirado Brian Thomson, que entrevistó a más de 500 mujeres atacadas por el violador. "Él es un psicópata clásico. He conocido a mucha gente interesante. Él es el más aterrador de los que he conocido", sostiene Thomson.

El violador, de 56 años de edad, se mudó a Canadá en 1980 y fue declarado culpable de drogar y violar a varias docenas de mujeres en 1992. Sin embargo, las autoridades creen que hubo muchas más víctimas de las que no se tiene constancia. Estiman que el número de mujeres atacadas por Subbiah podría acercarse al millar.

Subbiah actuaba planeando muy bien sus ataques. A veces pretendía ser un vendedor de animales exóticos, otras una agente de modelos o productor de cine para contactar con sus víctimas.

Una vez que tenía acceso a las mujeres, las invitaba a su casa y les daba una bebida donde echaba potentes somníferos. Luego las encerraba en su sótano, abusaba sexualmente de ellas y se hacía fotografías con ellas como si fueran trofeos.

Según los agentes, su conducta y su falta absoluta de arrepentimiento le convierten en un cazador implacable, un depredador que no esperará mucho tiempo para volver a actuar si la policía malasia no consigue ponerle un cerco que siga cada uno de sus pasos.