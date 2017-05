Pierden la custodia de sus hijos por gastarles bromas pesadas y subirlas a YouTube

Crédito de la imagen, Daily Motion.

Que las bromas en internet salgan mal y acaben dividiendo la opinión de un país entero ya no es un caso excepcional. Pero cuando el asunto incluye niños, la cuestión es más complicada que una discusión sobre los límites del humor.

Esto es lo que ha pasado con la polémica de DaddyOFive, un canal de YouTube a cuyos responsables les han retirado la custodia de dos hijos por considerar que, más que bromas, lo que vemos en sus vídeos es una cuestión de abuso infantil.

Pero, ¿de qué va esto?

La polémica empezó hace un par de semanas, cuando DaddyOFive subieron un vídeo (en la misma línea que tantos otros que ya había en su canal) en el que los padres manchaban una moqueta de tinta y acusaban al niño de hacerlo. Lo que a priori podría ser una inocentada sin maldad, se vuelve pronto un festival de gritos y llantos sin ningún tipo de gracia. Al final del vídeo Mike, el padre, les explica a los niños con un tonito nada tranquilizador que "era solo una broma, meh".

Cody, la víctima de esta supuesta broma, es el hijo que suele llevarse siempre la peor parte de todas estas jugarretas desagradables.

Muchos youtubers empezaron a hablar en contra de este incidente y a comentar cómo a los niños, especialmente a Cody (de tan solo nueve años), se los estaba maltratando física y psicológicamente en muchos de estos vídeos.

El vídeo del que hablábamos ha sido retirado por incumplir la normativa de YouTube, pero podéis ver buena parte de él en este vídeo de Philip DeFranco.

Este tipo de contenido le ha valido al canal para ganar cerca de 800.000 suscriptores, lo cual signfica que saca un rédito económico de su contenido.

La respuesta de Heather y Mike, los padres

En un primer momento, DaddyOFive compartió un nuevo vídeo increpando a los "haters" que no entendían el humor de su familia y en la que los propios niños decían estar perfectamente y que no están traumatizados. Eso sí, partiendo de un nivel de exigencia muy bajo, ya que, como explica uno de ellos, no están mal porque no les pegan "como hacen la mayoría de los padres", y de que los niños suelen defender a sus padres, su perspectiva del asunto tiene una validez relativa.

Después de esto, Heather (la cabeza de familia) y Mike, concedieron una entrevista a con el youtuber Keemstar en la que volvieron a limpiarse las manos.

" Nuestros vídeos están editados para que todo parezca mucho peor de lo que es. Somos una familia, pero también estamos intentando hacer un canal de YouTube. No es que sean falsos, pero a veces las cosas están un poco exageradas". Keemster, que en un primer momento apoyó a los padres, cambio de parecer después de ver un vídeo en el que los niños se golpeaban violentamente entre sí.

Ahora, todos los vídeos de DaddyOFive han sido eliminados, excepto uno en el que por fin Heather y Mike piden disculpas y asumen su responsabilidad tras perder la custodia de dos de los niños. Rose Hall, la madre biológica de Cody y su hermana Emma ha conseguido la custodia de de los pequeños.

"Están bien", asegura hall en un vídeo en el que aparece con su abogado, "Están recuperando la alegría".