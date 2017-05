Internet corona a Rihanna como reina vitalicia de la gala del MET por su increíble vestido

Cada primer lunes de mayo desde 1948 se celebra en Nueva York la MET gala, la fiesta benéfica en la que se inaugura la exposición primaveral del Instituto del traje. La de este año rindió homenaje a Rei Kawakubo, fundadora hace más de 40 años de la revolucionaria firma de moda japonesa Comme Des Garçons.

Si a los MET los llaman "los Oscar de la moda es por algo. Esta gala es una cita obligatoria para toda celebrity que se precie, y más les vale sacar a relucir sus mejores armas de armario si quieren salir victoriosas de la ceremonia. Mientras que en la alfombra roja de los Oscar lo principal para llenar portadas es la elegancia (o una estrepitosa falta de la misma), en los MET la originalidad es el atributo estrella para triunfar.

"Rihanna gana la gala de los MET... otra vez".

Este año, todo internet parece estar de acuerdo en que hay una triunfadora indiscutible: nuestra Bad Gal Ri Ri, que se enfundó en pétalos de flores, se cubrió de maquillaje de tonos rosas y remató con un sencillo moño alto con flequillo al lado y unas sandalias lazadas hasta donde nos llegaba la vista. Y, como suele pasar siempre con esta mujer, internet se rindió a sus pies.

"Rihanna ha ganado todo para siempre. No necesita intentar nunca nada más porque ya lo ha ganado".

HONESTLY DAS IT. DATSSS ITTTT pic.twitter.com/O7ZHDiPoot — Rachel Effendy (@RachelEffendy) 2 de maig de 2017

"Honestamente, esto es, ¡Esto es!".

i'm suing all the publications that tweeted non-HD photos of rihanna, children are DYING we don't have time for this nonsense pic.twitter.com/L9GNH1UO1p — Aaron Edwards (@aaronmedwards) 2 de maig de 2017

"Voy a denunciar las publicaciones que han tuiteado fotos que no estan en HD de Rihanna. Los niños están muriendo, no tenemos tiempo para este sinsentido".

Thank god Rihanna could follow the #MetGala theme and slay, cause I was getting sad and bored. #MetKawakubo https://t.co/ch1bF4et2y — Taneka Stotts @ WWU (@neekaneeks) 2 de maig de 2017

"Gracias a Dios Rihanna siguió la temática de la Met Gala y lo ha partido. A sus pies, porque me estaba aburriendo y poniendo triste".

"¿Podemos apreciar a la reina de la gala de los MET".

SHE IS THE ONLY ONE WHO PULLED IT OFF AND SLAYED IT. LADIES AND GENTLEMAN SHE IS THAT BITCH #MetGala pic.twitter.com/8mP7JwirHI — Kim (@Kanyeberly) 2 de maig de 2017

"Ella es la única que lo petó, a sus pies. Damas y caballeros, ella es esa zorra".

Además del de Rihanna, la gala estuvo llena de looks que no tuvieron desperdicio.

El mono ultrasexy de Bella Hadid para darle en los morros a su ex The Weekend, que fue a la gala con su nueva pareja, Selena Gomez.

El velo rojo de Katy Perry, presentadora del evento.

La loro party de Zendaya.

Cara Delevigne en plan Neutrex Futura.

Carly Steel con una especie de... ¿casco? ¿corona? ¿visera con pedrería?

Helen Lasichanh y Pharrell Williams, que fueron de los pocos en seguir con la temática de la fiesta.

Y el controvertido saco de dormir ¡de Solange.

No es la primera vez que Rihanna revienta la red con su look para la gala de los MET. En 2015 con su capa amarilla se convirtió en rápidamente en el meme del mes.

Este año, a la vista de lo que podía suceder, ella misma decidió posar como un meme.

"Nueva alerta de avatar".

Anyway, ¿Soy la única que lleva todo este rato pensando que parece un racimo de uvas?