Jennifer Garner carga contra la revista People por inventarse un reportaje sobre su vida

"La vida después de que te rompan el corazón", dice el titular sobreimpreso en una fotografía de Jennifer Garner sonriente, fantástica, y con miradita de "amiga, yo lo he superado y te voy a contar cómo hacerlo".

En letra pequeña leemos "desde que terminó con su turbulento matrimonio con el amor de su vida Ben Affleck está pasando página, encontrando la felicidad y empezando de nuevo a los 45 años".

Hasta aquí, nada fuera de lo habitual. Portadas de este tipo las tenemos a patadas en los kioskos de nuestros barrios. Las exclusivas post ruptura gustan, venden. El mix de resquemor con mensajitos de sobreoptimismo tóxico son una apuesta asegurada.

Pero, aunque lo parezca, esta portada no es un ejemplo más de la interminable saga: "Me dejó, me hundí en la mierda, pero ahora soy una mujer segura again". Esto no es una exclusiva, ni hay entrevista ni posado que lo respalden.

Es una patillada de las que siempre nos acusan a la prensa digital y que, como podéis ver, también pasan en papel.

En un post de lo más racional, sobrio y elegante la actriz Jennifer Garner ha querido denunciar públicamente que ella no ha participado de ninguna forma con la revista People para la realización de este artículo.

En el interior del artículo regalan perlas como que ella no está "en absoluto saltando de alegría y gritando 'estoy soltera' ni organizando citas". Además, aseguran que Ben sigue siendo "el amor de su vida".

"Me han comentado que hay una portada de la revista people con un artículo que parece venir de mí. No es inusual para mí recibir llamadas de seres queridos pensando que me he olvidado de decirles que estaba embarazada ― ¡de gemelos ―pero esas cosas son tan ridículas que son fáciles de ignorar.

Esto no es una tragedia de ninguna forma, pero sí que me afecta a mí y a mi familia, así que antes de que el club de jardinería de mi madre le abrase el teléfono a llamadas, quiero dejar esto claro:

No posé para esta portada. No participé ni autoricé este artículo.

Mientras estamos aquí, hay cosas que sí valen la pena: tengo tres hijos maravillosos y mi familia está completa.

Tened un bonito dia,

Con amor,

Jen".

Después de 10 años de matrimonio, la actriz de 45 años se separó de Ben Affleck en el verano de 2015 y, a pesar de que se difundieron rumores de reconciliación el pasado año , el pasado mes de abril finalmente decidieron firmar los papeles del divorcio.