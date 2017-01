Trump provoca a EPN y este cancela la reunión que tenían en Washington

Enrique Peña Nieto no irá el próximo martes a Washington para reunirse con Donald Trump, como estaba previsto. El presidente mexicano ha reaccionado así este jueves a la insistencia de su homólogo estadounidense en construir un muro para impedir la entrada de inmigrantes.

Auque el mexicano aseguró en Twitter de que habían avisado a la Casa Blanca de la cancelación por la mañana, bien entrada la tarde fue Trump quien lanzó un Tweet provocativo: "Si México no está dispuesto a pagar por el muro tan necesitado, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión".

El hombre más poderoso del mundo aseguró, además, que el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) ha supuesto un déficit de 60.000 millones de euros a Estados Unidos con respecto a sus vecinos. "Desde su inicio, el NAFTA ha sido un acuerdo de una sola dirección con números masivos de pérdida de empresas y trabajos", agregó.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.