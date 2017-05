Este influencer defendía el uso de las pieles... hasta que vio este desgarrador vídeo

Hace unos pocos días, Pelayo Díaz justificaba de esta forma el uso de pieles en el programa Cámbiame: "Igual que hay vacas que se crían para la matanza, hay visones que se crían en granjas maravillosas que viven con esta música y comen mejor comida que tú para luego hacer abrigos".

Con el argumento de que ya lo hacían los hombres de cromañón (y de que él es "muy hombre y muy cromañón"), Pelayo defendía de la siguiente forma esta práctica: "amo las pieles, vivas, muertas, en abrigos ... caminando por la calle", aseguró.

Cuando su compañera Cristina comentó que ella no estaba de acuerdo, el se defendió. "Perdona Cristina y creo que vas a estar de acuerdo, yo creo que hay que tratar mejor a las personas y no tan bien a los ... o sea hay que tratar bien a los animales pero mejor a las personas, no muy bien a los animales y no tanto a las personas. Porque conozco a gente que está muy en contra de las pieles y es una hija de su madre con las personas. Entonces no me parece bien eso".

En las redes muchos mostraron su desagrado ante la falta de conocimientos y sensibilidad del influencer.

Madre mía Pelayo Díaz defendiendo el uso de pieles con argumentos de cuñao. Que los visones viven de puta madre hasta que los despellejan. — Marele. (@MutantMuffin) 2 de mayo de 2017

Pelayo: "Me gustan las pieles y además ¿Con qué se vestían los cromañones? Con pieles"WOW QUE GRAN JUSTIFICACIÓN DE PESO #cambiamevip16 — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) 2 de mayo de 2017

Hace un par de días el presentador animalista Frank Cuesta decidió subir a YouTube un vídeo en el que desde el respeto le explicó por qué el uso de pieles no solo no es necesario, sino que es una auténtica barbarie y una crueldad absoluta.

"He decidido hacer este vídeo no para increparte ni para meterme contigo, no te conozco no sé quién eres... A ti te definen como influencer, una persona que influye en mucha gente, estás metido en el tema de la moda y realmente tus palabras llegar a muchísima gente. Nosotros, la gente famosa, los que salimos en la televisión, los influyentes o como se nos quiera llamar, tenemos una responsabilidad", desde la educación, pero pidiendo responsabilidad, así le presenta Cuesta a Díaz el breve pero duro documental en el que le explica, con imágenes gráficas, como funcionan realmente las granjas de pieles. "Solo te pido que que veas" dice Frank, "es muy duro, pero es la realidad".

Pelayo, que se ha reconocido como un ignorante sobre el tema, ha querido disculparse públicamente por sus palabras y agradecerle a "Frank de la Jungla" que le haya sacado de su error. Un gesto que Frank Cuesta ha sabido reconocer desde su Twitter personal.