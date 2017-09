Peggy Whitson es oficialmente la estadounidense que más tiempo ha estado fuera del planeta

Getty

Después de nueve meses en el espacio, Peggy Whitson vuelve a estar en Tierra. La astronauta estadounidense, la que posee el récord en su país de más tiempo acumulado fuera del planeta, aterrizó en Kazajistán el pasado sábado. Durante toda su carrera, suma 665 días de estancia en la Estación Espacial Internacional.

"Echaré de menos la vista encantadora y apacible de nuestra Tierra desde aquel puesto de observación. Hasta el fin de mis días, mis ojos estarán escrutando el horizonte para ver aquella curva", decía la profesional.

Whitson, a sus 57 años, ha sido imparable. En esta última misión, se ha encargado de experimentar con células óseas y tejido pulmonar canceroso. Sus compañeros dicen que era difícil seguirle el ritmo con su voracidad pidiendo continuamente nuevas investigaciones. Lleva a sus espaldas diez caminatas espaciales. Salió cuatro veces durante los últimos meses que se añadieron a las seis salidas que había realizado anteriormente. Solo el pasado marzo, en un solo día, se pegó 7 horas y 4 minutos del tirón en el exterior. Se convirtió así en la mujer que ostenta ese récord, al igual que es la primera en comandar dos veces la Estación Espacial Internacional. Dirigió la nave en 2008 y en esta reciente operación.

No le gustan los halagos, pero razones para elogiarla hay. Afirma que espera impulsar a los jóvenes a que un día hagan lo mismo y que puedan mirar atrás en su vida y enorgullecerse de aprovechar las oportunidades que se les presentaron, aunque conlleven sacrificios. Ella debía regresar a la Tierra en junio, pero un asiento libre para volver en septiembre alargó su estancia tres meses más. Solo siete astronautas rusos han pasado más tiempo que Whitson en el espacio. El que más Gennady Padalka, con 878 días.

