Las eurodiputadas revelan que los acosos en el Parlamento Europeo eran "un secreto a voces"

A principio de esta semana, los medios de comunicación desvelaban el acoso sexual y el abuso de poder que se vive en el Parlamento Europeo. El corazón de Europa estaba podrido, igual que lo están los pasillos de Hollywood, los despachos de las editoriales, las sesiones de fotografía, el mundo de la moda, las oficinas de las grandes corporaciones y tantos otros espacios que estos días han quedado al descubierto por los abusos que allí se producen. De puertas para dentro, o para fuera. En secreto o con el silencio cómplice de aquellos que saben lo que está pasando.

La gravedad del caso destapó una oleada de reacciones y llevó al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a emitir un comunicado de prensa en el que prometía dureza contra los empleados y parlamentarios implicados en estos abusos. “Seré muy estricto a la hora de sancionar estas conductas. Confío en que los casos sean muy limitados. No tenemos un número elevado de denuncias por ahora, pero incluso si fuera un único caso sería algo inaceptable”, remarcó Tajani. Además, explicó que la institución europea cuenta con un comité asesor y una serie de procedimientos bien establecidos para luchar contra el acoso. Unos procedimientos que, a juicio de los testimonios de empleadas aparecidos en los medios estos días, parecen no ser suficientes.

Por eso, el Parlamento Europeo se ha reunido hoy en su sede de Estrasburgo para debatir sobre el acoso sexual que viven las mujeres y poner en marcha herramientas efectivas que frenen este tipo de comportamientos. Unos requerimientos que mañana se someterán a votación en un pleno y previsiblemente quedarán plasmados en una resolución.

Pero, lo primero que ha llamado la atención del debate de hoy ha sido la ausencia de hombres. De las más de 35 intervenciones previstas, solo 5 han sido a cargo de parlamentarios. Este hecho ha sido remarcado por el eurodiputado Ernest Urtasun o por la periodista y corresponsal en Bruselas, Ana Núñez-Milara, quien ve “muy elocuente” la ausencia de los europarlamentarios en un debate sobre el acoso “sexual en la UE y dentro del propio Parlamento Europeo”.

De lo que sí ha estado lleno el debate ha sido de referencias tanto personales como a través de carteles del movimiento mundial #metoo, la campaña que empezó tras el “caso Weinstein” y que ha llevado a miles de mujeres en todo el mundo a hablar claro acerca del acoso y abuso sexual.

Una de ellas ha sido la eurodiputada alemana de Los Verdes, Terry Reintke. “Yo también he sido acosada como millones de mujeres en la UE”, ha remarcado durante su intervención.

Zero tolerance for sexual harassment - in the European Parliament and everywhere! #metooEU #metoo pic.twitter.com/gZuRU5jNaU