El Papa le regala a Trump una carta de 192 páginas sobre el cambio climático

Después de ver que Trump es un negacionista convencido del calentamiento global, el Papa ha decidido encargarse él mismo de ilustrar al republicano. Como parte de su gira internacional, Donald Trump aterrizó este miércoles en El Vaticano para tener el primer encuentro con Francisco.

Durante media hora discutieron de paz y religión y como es costumbre en las visitas del pontífice, se intercambiaron regalos. Trump le obsequió con cinco libros escritos por Martin Luther King y una pieza del monumento de granito que honrá al activista afroamericano y el Papa a su vez le regaló 192 páginas sobre cómo el mundo debe enfrentarse al cambio climático. Un encíclica que él mismo escribió en 2015, pocos meses antes de la firma del Acuerdo de París bajo el nombre 'Laudato Si' (Alabado seas).

"Bueno, voy a leerlo", dijo Trump.

La carta encíclica del pontífice es una mezcla de una dura crítica al consumismo irresponsable y una llamada a la acción global rápida y unificada. En él describe la explotación y destrucción del medio ambiente, la apatía ante el problema y la miopía de los políticos culpables.

Lo curioso de estas 192 páginas es que indirectamente hacen referencia al legado de Obama: particularmente sobre los problemas del establecimiento de un parque natural en Hawai o sobre la legislación de energías limpias.

El Papa es uno de los grandes defensores del medio ambiente. Incluso fue apoyado por la comunidad científica porque pensaron que podría darle "una dimensión moral" al problema. En cambio, el presidente norteamericano es popular por haber calificado el cambio climático como "una farsa" o "un invento".

En realidad, poco podemos esperar de que Trump termine aplicando alguno de los consejos del Papa. El intercambio de regalos se dió justo un día después de que Trump, lanzara su gran plan petrolero, lo que supone uno de los mayores recortes a la Agencia de Protección Ambiental, dirigidos específicamente al cambio climático.

El Papa aprovechó la ocasión para regalarle otro texto suyo, "La no violencia, estilo de una política para la paz", escrito en ocasión de la Jornada Mundial de la Paz 2017. Aunque todavía no sabemos si tampoco leerá el manifiesto de paz, Trump ya tuiteó sobre el histórico encuentro: "Dejo el Vaticano más convencido que nunca en perseguir la paz en nuestro mundo".

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI