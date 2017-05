El Papa llamó gordo a Trump en la cara... y Melania le dio la razón

Aunque seas ateo hasta la médula, es imposible negar que el papa Francisco parece un tipo la mar de majo. Siempre ha tenido una sonrisa para todos los líderes políticos que se han acercado a verle.

Pope Francis with different heads of state during their visits at the Vatican. Something seems...different 🤔 pic.twitter.com/JiyVTs014G — Cassie Dagostino (@casatino) 24 de mayo de 2017

"El papa Francisco con diferentes jefes de estado durante su visita en el Vaticano".

Pero ni si quiera él fue capaz de disimular que Trump no acaba de caerle bien. Ojo, que de alguna forma esto tiene eso tiene incluso mérito: hasta ahora solo una señora mexicana random había logrado desquiciar al pontífice.

Solo dos personas han hecho enojar al Papa Francisco:1. Trump.2. Una señora en México. pic.twitter.com/aMgjSnJuXw — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 24 de mayo de 2017

Ante la imposibilidad de mandar al presidente americano de vuelta a su país de un puntapié, el papa Francisco optó por la segunda mejor opción para liberar la tensión que su presencia le generaba: trolear a Trump.

A través de su traductor, Francisco el preguntó a Melania "¿Qué le das de comer, potizza?", a lo que la primera dama respondió que sí entre risas.

Aunque "potizza" suena a un mix entre POTUS y pizza, se trata de un pastel típico de Eslovenia, el país de origen de Melania.

Las coñas acerca del malicioso comentario no se hicieron esperar.

PizzaPotizzaPostica I don't know. I've seen all three. But the bottom line is, Pope Francis joked about Trump's weight. Mortifying. pic.twitter.com/CKogEXuOlo — April (@ReignOfApril) 24 de maig de 2017

"Pizza. Potizza. Postica. No lo sé, conozco las tres. Pero lo importante es que el papa Francisco bromeó sobre el peso de Trump. Acojonante".

"Por esto es que Francisco es mi papa".

The art of the joke by @Pontifex.Francis: "What do you give him to eat, Potizza?" (Potizza = Slovenian holiday pastry.)*Melania laughs* — Alt. Sean Spicer (@AltUSPressSec) 24 de maig de 2017

"El arte de la broma, por el pontífice.

Francisco: "¿Qué le das de comer, Potizza?" (Potizza = postre esloveno navideño)

*Melania se ríe*".

"El pontífice preguntándole a Melania Trump si está dando a Trump de comer potizza... que maravilla".

Estamos en contra del fat shaming, pero en este caso el papa Francisco dio en el clavo.