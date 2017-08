Afines al Papa ponen a los cristianos de derechas al mismo nivel que los yihadistas

Getty Images

Parte del séquito del Papa Francisco ha avivado la controversia en Estados Unidos. El padre Antonio Spadaro y el párroco Marcelo Figueroa han indicado que los católicos y evangélicos de derechas y los islamistas, capaces de perpetrar un atentado en nombre de Alá, son mucho más parecidos de lo que se piensa. "En el fondo, la narrativa del terror moldea la forma de observar el mundo de los yihadistas y de los nuevos cruzados", escribieron en el diario jesuita La Civilta Cattolica.

Argumentaron esta premisa acusando a muchos cristianos conservadores de promover el odio en la política del país al seguir los pensamientos de Donald Trump. De este modo, opinan que avalan la xenofobia, la estigmatización al otro y una visión ignorante del Islam que solo acrecentará la polarización de la opinión pública en EEUU.

Para algunos expertos, los mensajes de este artículo proceden directamente del propio Papa. ¿Su objetivo? Romper todo vínculo con las políticas más controvertidas de Trump: la negación del cambio climático, el veto migratorio y el muro con el que pretenden separar México y EEUU. "Dudo mucho que el Papa Francisco no tuviera conocimiento de este artículo o que no lo aprobara. Es muy cercano a los dos autores", detalló el expero en el Vaticano, Nello Scavo.

Reuters

De acuerdo con los autores del artículo, el hecho de inyectar "influencia religiosa en la esfera política" también está llevando a los evangelistas y católicos de derechas a corromper la fe. Algo que siempre ha querido evitar el Papa Francisco, defendiendo que la Iglesia Católica tiene que mantenerse alejada de la política estatal.

Sin emabargo, para algunos, la tesis de Spadaro y Figueroa carece de veracidad. "Hacen generalizaciones que son falsas. No todos los evangélicos son fundamentalistas, por ejemplo, y no todos los fundamentalistas evangélicos son de derechas", sentenció al Catholic Herald el columnista de la CNN, Tim Stanley

Por su parte, el columnista de The New York Times, Ross Douthat, planteó que el escenario en el que se mueven las opiniones de los autores es mucho más complejo de lo que plantean. "Tanto el apoyo católico a Trump como las críticas católicas más radicales" no tienen nada que ver con una alianza católico-evangélica con valores radicales, "sino que son el resultado a sus fracasos políticos y culturales".