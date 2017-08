Un nazi sin novia: OkCupid bloquea de por vida al supremacista blanco Chris Cantwell

Este es Chris Cantwell, supremacista blanco reconocido y muy orgulloso de serlo.

A Chris le gusta la idea de un estado formado exclusivamente por personas de "pura raza blanca" (sí, esta gente se cree que eso existe), pasearse sin camiseta para lucir sus horitas de gimnasio y presumir de su colección de pistolitas.

La semana pasada Chris apareció en un documental de Vice y HBO sobre las protestas de los ultranacionalistas en Charlottesville.

Como suele pasar siempre con la calaña neonazi, Chris tuvo la boca muy grande bien rodeado de sus secuaces, pero se le quedó el ojete muy pequeño al ver que había cabreado a demasiada gente, llegando al punto de subir un vídeo lloriqueando diciendo que temía por su vida y suplicándole a la policía que por favor viniesen a por él. Todo un machote ario, vaya.

Aquí podéis ver una comparativa muy ilustrativa de su actitud en el reportaje de Vice vs. su actitud en el vídeo que compartió a través de Internet.

Poco después de que se hiciera público el documental, Facebook bloqueó a Cantwell de su plataforma y, ayer jueves, la web de citas OkCupid decidió hacer lo mismo.

Lo hicieron público a través de su Twitter: "No hay lugar para el odio en un sitio en el que lo que se busca es el amor".

We were alerted that white supremacist Chris Cantwell was on OkCupid. Within 10 minutes we banned him for life.