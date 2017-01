Obama concede el indulto a Chelsea Manning

Chelsea Manning no tendrá que seguir en prisión hasta 2045. El aún presidente Barack Obama ha conmutado la pena de 35 años de prisión que se le impuso a Manning cuando, siendo soldado raso del ejército estadounidense, filtró una gran cantidad de documentos militares y diplomáticos secretos a WikiLeaks.

Tras conocer la noticia, Julian Assange ha publicado una declaración en la que califica la noticia de "victoria". "Gracias a todos los que hicieron campaña por la clemencia de Chelsea Manning. Su coraje y determinación hicieron posible lo imposible", ha declarado el activista, que días antes prometió entregarse a la justicia de EEUU si Manning salía de prisión.

Edward Snowden también ha celebrado el indulto dando las gracias a Obama a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, la directora de Amnistía Internacional, Margaret Huang, ha mostrado su acuerdo con la decisión presidencial. "Chelsea Manning expuso abusos graves y como resultado sus propios derechos han sido violados por el gobierno de EEUU durante años", ha expresado Huang en un comunicado recogido por la cadena NPR.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN