Obama rompe su silencio y anuncia su apoyo a Macron en el último momento

A dos días de la segunda vuelta francesa y con el miedo del ascenso de la ultraderecha en Europa, Barack Obama ha roto su silencio. El expresidente estadounidense, que apenas se había pronunciado sobre temas políticos desde su salida de la Casa Blanca el pasado mes de enero, ha solicitado el voto para Emmanuel Macron.

"Quiero que sepan que apoyo a Emmanuel Macron", señaló Obama en un video de poco más de un minuto, que el propio Macron publicó en sus redes sociales bajo un comentario: "La esperanza está en marcha, gracias Barack Obama".

En un video que parecía casi presidencial, Obama no pronunció en ningún momento a la ultraderechista Marine Le Pen, la rival de Macron este próximo domingo en la carrera por el Eliseo. De todos modos, después de los elogios que dedicó al centrista francés, ya había dejado claro que no era necesario nombrar a Le Pen.

Según Obama, Macron "ha defendido los valores liberales", "ha destacado el papel importante que tiene Francia en Europa y en el mundo" y "se ha comprometido por un futuro mejor para los franceses". Además, ha insistido que apoya a Macron, porque hizo un llamamiento a "la esperanza de la gente, y no a sus miedos".

"No tengo planes de involucrarme en muchas elecciones ahora que yo ya no me tengo que presentar a unas, pero las elecciones francesas son muy importantes para el futuro de Francia y los valores que tanto nos importan. Porque el éxito de Francia importa a todo el mundo", explicó Obama.

El mensaje se da dos días después del debate televisado cara a cara entre Le Pen y Macron, en el cual los medios franceses otorgaron la victoria al liberal, después de dos horas y media de conversación llena de insultos y provocaciones.

Macron no solo ha recibido apoyo de Obama. Desde Grecia, el exministro de Economía Yanis Varoufakis, confesó su apoyo al francés y señaló que fue de los pocos que "hizo todo lo posible" para ayudar a Atenas durante la crisis de deuda. "Emmanuel Macron quería salvar Grecia, votad por él", señaló en una columna publicada en el diario francés Le Monde.

Desde Alemania, el ministro de Economía, Wolfgang Schäuble, señaló en una conversación sobre el futuro de Europa con el diario Der Spiegel, que el centrista francés "tiene encanto" y que "si fuera francés, votaría por Macron".

Emmanuel Macron ya cuenta con 20 puntos de ventaja sobre Marine Le Pen, según las encuestas. A pesar de la diferencia que les separa, el escenario político todavía es complicado, ya que el líder de En Marché! no tiene el voto explícito del izquierdista Jean-Luc Mélenchon para frenar al Front National y los republicanos están más divididos que hace quince años, cuando sin dudar votaron a Chirac para obstaculizar la presidencia al padre la actual candidata, Jean-Marie Le Pen.