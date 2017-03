Nueva Zelanda te pagará a unas vacaciones si haces una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo no suelen ser del gusto de nadie. Entre los nervios, las formalidades, las preguntas para las que no te has preparado y las pruebas que nunca imaginarías que te iban a hacer; intentar entrar en un nuevo empleo se convierte en un infierno cuyo final siempre suele ser un “ya te llamaremos”.

Sin embargo, en Nueva Zelanda han cambiado el concepto de las entrevistas de trabajo por completo.

Una empresa tecnológica de Wellington, la capital del país, está buscando expertos tecnológicos de alrededor del mundo y, para ello, se ofrece a pagar el viaje y el alojamiento de 100 candidatos. A cambio, solo tendrán que presentarse a la entrevista de trabajo, previamente concertada.

Además, los candidatos harán diferentes ru tas por la ciudad y excursiones para conocer el lugar durante los días que dure el proceso.

El viaje será del 8 al 11 de mayo, y los participantes tienen hasta el 20 de marzo para enviar un email a la empresa, adjuntando el currículum y especificándose a cuál de los perfiles altamente cualificados se proponen: desarrolladores de software, directores creativos, gerentes de productos y analistas.

El programa de reclutamiento, llamado Looksee Wellington, nace de una asociación entre el gobierno del país y Workhere New Zealand, una empresa especializada en reclutamiento de talento global. Juntos, buscan encontrar una solución a la falta de personal con habilidades tecnológicas que hay en el país de Oceanía. Una gran oportunidad para todo aquel que quiera trabajar en el sector rodeado de un ambiente paradisíaco.

[Vía Independent]