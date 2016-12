EEUU solicitará información sobre sus cuentas en redes sociales a toda persona que quiera entrar en el país

Los extranjeros que viajan a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado (VWP) tienen que responder a una serie de preguntas para demostrar que no son unos potenciales terroristas.

Desde este martes, ese cuestionario previo a la entrada en el país incluye nuevos campos destinados a que el visitante facilite información sobre sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales. A pesar de que es una información que se solicita de manera "opcional", son varias las voces que se han alzado para señalar que se trata de una medida que coarta la privacidad de las personas que viajen al país.

La idea es que el gobierno pueda monitorear la presencia online y la actividad en redes sociales de cualquier extranjero que entre en su territorio para tener un mayor control sobre potenciales amenazas terroristas o rastrear posibles vínculos con organizaciones como el Estado Islámico. Sin embargo, desde que se planteó esta idea en junio, la administración ha recibido un aluvión de críticas por parte de la Asociación de Internet, que representa a empresas como Facebook, Google y Twitter, y de los defensores de los consumidores. En su opinión, esta política amenaza la libertad de expresión en las redes sociales y pone en riesgo la libertad y la privacidad de los internautas que viajan a EE. UU.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para la Democracia y la Tecnología también expresaron su oposición a la medida. En una carta remitida en agosto alegaron que las redes sociales son como "puertas de acceso a una enorme cantidad de expresiones y asociaciones online que reflejan las opiniones, las creencias, la identidad y la comunidad de cada persona".

También añadieron que "las comunidades árabes y musulmanas serán las más perjudicadas, ya que sus nombres de usuario, posts, contactos y redes sociales estarán expuestos a un escrutinio intenso".

Se trata de una política que puede ser peligrosa en la medida en la que, por el momento, no hay demasiadas restricciones sobre el uso de estos datos. "Hay muy pocas reglas sobre cómo se está recolectando, manteniendo (y difundiendo) esta información a otras agencias y no hay pautas para limitar al gobierno en su uso de esos datos", dijo el jefe de personal de la oficina de Washington de ACLU, Michael W. Macleod-Ball.

"Aunque el gobierno ciertamente tiene el derecho de recopilar información, estaría bien que se centraran en las preocupaciones de privacidad que algunos grupos de defensa han expresado durante mucho tiempo".

En su defensa, una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, recordó que entregar estos datos es completamente "opcional", y aseguró que no se negaría la entrada al país a aquellas personas que no quisieran ofrecerlos. Muchas personas, sin embargo, podrían sentirse obligadas a facilitar esa información por temor a convertirse en potenciales sospechosos. Así lo expresó el director legislativo de Acces Now, Nathan White:

"La elección de entregar esta información es técnicamente voluntaria. Pero el proceso para ingresar en EE. UU. es confuso y es probable que la mayoría de visitantes llenen todo el formulario en lugar de arriesgarse a preguntas adicionales de los oficiales".

[Vía Politico]