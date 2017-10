Nobel de Economía para Richard H. Thaler por señalar la humanidad de la economía

El economista norteamericano Richard H. Thaler ha sido galardonado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por su contribución a la economía conductual.

Este economista de 72 años y profesor de la Universidad de Chicago ha sido premiado por “incorporar suposiciones psicológicamente realistas en los análisis de la toma de decisiones económicas”, declaraba la Academia Sueca en un comunicado. Thaler ha estudiado durante años las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, “demostrando cómo estos rasgos humanos afectan sistemáticamente tanto las decisiones individuales como los resultados del mercado”.

BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t