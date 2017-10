Tres investigadores de los ritmos circadianos, el 'reloj interno' del cuerpo, se llevan el Nobel de Medicina en 2017

Niklas Elmehed/Nobel Prize Foundation

El cuerpo tiene su propio 'reloj maestro', responde a un tic tac interno que define nuestros ritmos biológicos, esos fenómenos que se suceden cíclicamente en intervalos regulares de tiempo, con un periodo cercano a las 24 horas, como sucede con los patrones de sueño, la actividad de los ejes hormonales, la regeneración celular, la temperatura del cuerpo, los ciclos metabólicos y la actividad cerebral, entre otros muchos procesos.

Son ciclos que en su valor de período nos permiten sincronizar con los ritmos ambientales, adaptándose a las oscilaciones naturales de luz y temperatura —el día y la noche, ciclos a su vez íntimamente relacionados con la rotación de la Tierra—, y cambiando con las estaciones en lo que se conoce como 'ritmos circanuales'.

Diagrama que muestra la manera en que el reloj circadiano anticipa y adapta nuestra fisiología a las diferentes fases del día. Vía Nobelprize.org

Todo eso lo sabemos, en buena medida, gracias al trabajo científico de Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young. O mejor dicho, es gracias a ellos que sabemos cómo funciona ese reloj interno de los seres vivos, cuáles son los mecanismos moleculares que regulan esos ritmos. Y es por ese trabajo que los tres han ganado hoy el premio Nobel de Medicina de 2017.

Sus hallazgos, según el jurado, ayudan a "explicar cómo las plantas, los animales y las personas adaptan sus ritmos biológicos de tal manera que están sincronizados con los giros del planeta Tierra".

En sus respectivas investigaciones, Hall, Rosbash y Young, los tres estadounidenses, utilizaron moscas de la fruta como modelo de organismo. Los tres lograron aislar un gen —conocido como 'gen periodo ' y descubierto en los años 70 por Seymour Benzer y su estudiante Ronald Konopka— que controla el ritmo biológico normal de los organismos vivos. Eso les permitió "asomarse a nuestro reloj biológico y dilucidar su funcionamiento interno", según explica la Fundación Nobel en un comunicado de prensa.

Sus experimentos mostraron que ese gen codifica una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada durante el día. Esa es la base de los ritmos circadianos.

En trabajos posteriores, el trío identificó otras proteínas que actúan como componentes secundarios de esa maquinaria interna. Por ejemplo, este mismo año han identificado proteínas adicionales necesarias para activar ese gen periodo y aquellas que regulan el mecanismo por el que el reloj interno se sincroniza con las condiciones de luz del ambiente.

