La caída definitiva de la mujer premiada con Nobel de la Paz: Reporte PlayGround

Aung San Sun Kyi ha demostrado una vez más que no se merece su Nobel de la Paz. La líder de facto de Birmania se ha pronunciado por primera vez desde el comienzo de la limpieza étnica a los rohingyas que lleva a cabo su gobierno para presentar una realidad alternativa al conflicto. La premio Nobel ha declarado que "desconoce cuáles son los verdaderos problemas" y ha asegurado que las fuerzas de seguridad han recibido órdenes de adherirse al código de conducta. Aung San Sun Kyi ha evitado usar el término rohingya y también hacer referencia a la política de tierra quemada que lleva a cabo el gobierno contra los pueblos de la minoría musulmana.

El huracán María ha arrasado la isla de Dominica. El primer ministro del país, Roosevelt Skerrit, ha declarado que Dominica "ha perdido todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar". Skerrit compartió en su cuenta de Facebook su propio rescate después de que la terrible fuerza del huracán, en ese momento de categoría 5, arrancara el tejado de su casa provocando inundaciones. En estos momentos, María ha pasado a categoría 4 y se dirige a las Islas Vírgenes y Puerto Rico, siguiendo el itinerario destructivo de Irma.

Donald Trump ha pronunciado este lunes su primer discurso ante la ONU. En su estreno, que se produjo un día antes de la inauguración anual de la 72º Asamblea General, el presidente estadounidense ha criticado las labores de la agencia y ha defendido su propio recorte de presupuesto a la misma. "A pesar de que el presupuesto creció un 140% y el personal se duplicó desde el año 2000, no estamos viendo los resultados de la inversión", lamentó Trump consciente de su valor ahora mismo como líder de las sanciones a Corea del Norte.

