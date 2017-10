EEUU detiene a una niña indocumentada con parálisis cerebral tras ser operada

Alex Gálvez

Cuando Rosamaria Hernández fue operada para tratar su parálisis cerebral el pasado miércoles, no imaginaba que después sería enviada a un centro de detención de Texas para ser puesta en un proceso de deportación a México. BuzzFeed News ha explicado su historia después de hablar con su madre, Felipa Delacruz, y su abogado, Alex Galvez.

El comienzo del suceso tuvo lugar durante la madrugada del martes. Según explicó Delacruz, la niña de 10 años indocumentada estaba siendo trasladada desde la ciudad texana de Laredo al Hospital Pediátrico Driscoll de Corpus Christi (Texas) cuando pasaron por el punto de control migratorio.

Después su periplo se torció.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la dejaron pasar junto a su primo estadounidense. Pero con una condición: a partir de aquel momento no se despegarían de ella. La siguieron camino al hospital y permanecieron en frente de la puerta de la habitación mientras ella estaba en su interior, detalló Delacruz. "Ni siquiera se me pasó por la cabeza que la detendrían, pensé que la carta que teníamos de un trabajador social sería suficiente. Estoy tan desesperada", añadió.

Pero lo peor aún estaba por llegar.

Felipa Delacruz

Al recibir el alta fue arrestada y trasladada a un centro para menores de San Antonio, Texas, en el que tiene que vivir durante las siguientes tres semanas, explicó Galvez. "Lo que esta administración quiere es suscitar el miedo en la comunidad de inmigrantes, quieren que sepan que si van a por tratamiento no existe ningún refugio seguro. No hay motivo para que inmigración haya llegado hasta el punto de detener a una niña de 10 años en un hospital", agregó.

Aún se desconoce si el próximo destino de Hernández será la deportación. A pesar de que no corre un riesgo inminente, será un juez quien decida si le tocará pasar por ello, dijo Gálvez. Es por esta razón que el letrado pretende presentar una solicitud de asilo haciendo referencia a su parálisis cerebral y a la discriminación que sufriría en México.

Ante este acto de insensibilidad, la justificación de la CBP vino en forma de comunicado: "de acuerdo con las leyes de inmigración de Estados Unidos, una vez esté sana, se procesará en consecuencia. El consulado mexicano ha sido informado de la situación".

