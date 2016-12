"El director me ahogaba con sus propias manos. Nunca imaginé algo así"

Nikki Benz, actriz canadiense de cine para adultos, denunciaba a principios de esta semana una serie de abusos y agresiones por parte del director de una escena, Tony T. La actriz ha descrito la escena como ‘horrible’, ya que, mientras experimentaba maltratos las cámaras seguían grabando. Solamente tuvo fuerzas para pedir a gritos que se parará de filmar.

Nikki se vio obligada a denunciar tanto al director como a la misma productora Brazzers. “El propio director me ahogaba con sus propias manos. Nunca pensé que Brazzers lo permitiese”, declaró la actriz a través de un tweet.

Benz, que lleva alrededor de 14 años en la industria del cine para adultos, quiso compartir con sus más 853.000 seguidores en Twitter algunas de las conversaciones entre empleados de la productora Brazzers.

A lil more for you @Brazzers pic.twitter.com/7btYWc5tBP