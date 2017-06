El FBI tiene un nuevo sospechoso en la investigación sobre Rusia: Nigel Farage

Nigel Farage ha despertado el interés para el FBI. La razón es que puede ser uno de los nuevos protagonistas en la investigación sobre las relaciones de la administración Trump con los rusos durante la campaña electoral estadounidense.

El ex líder del partido UKIP está en el foco de la polémica por sus relaciones con individuos que estaban directamente implicados en la campaña estadounidense, y con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, al que visitó en marzo. El año pasado Wikileaks filtró los emails de la candidata demócrata, Hillary Clinton, lo que dañó su imagen durante campaña.

Farage ha sido considerado "persona de interés", según recoge el diario The Guardian. Aunque de momento, no ha sido acusado de "mal proceder". Es decir, el FBI considera que Farage tiene información sobre la investigación que puede ser interesante y que por lo tanto puede estar sujeto a escrutinio.

"Si relacionas a Rusia, WikiLeaks, Assange y Trump, la persona nexo es Nigel Farage. Está en el centro de estas relaciones. Sale su nombre una y otra vez. Se le está prestando mucha atención", señaló una fuente anónima al diario británico.

Un portavoz de Farage describió las acusaciones de The Guardian "absurdas" y aseguró que el ex líder del partido de extrema derecha jamás tuvo un vínculo con Rusia. El propio Farage comentó en su cuenta de Twitter este jueves que le está llevando tiempo leer el artículo porque no puede parar de reír de lo que ha calificado como "fake news".

In response to the Guardian article, it has taken me a long time to finish reading because I am laughing so much at this fake news. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 1, 2017

Además, también dijo en otro tweet: "el histérico intento de asociarme con Putin es el resultado de una élite liberal incapaz de aceptar el Brexit y Trump"

This hysterical attempt to associate me with the Putin regime is a result of the liberal elite being unable to accept Brexit and Trump. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 1, 2017

Por su parte, Donald Trump todavía no se ha pronunciado. Sin embargo, desde que llegó a la presidencia ha dejado pruebas de su estrecha relación con Farage, del que incluso dijo que haría un buen trabajo como embajador británico en Estados Unidos.