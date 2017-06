'The New York Times' dedica una página entera a citar todas las mentiras de Donald Trump

Getty - Arte PG

Desde que la campaña electoral de Donald Trump se pusiera en marcha, The New York Times se ha posicionado en su contra. El diario de referencia en EEUU no ha dejado de publicar las polémicas protagonizadas por el actual presidente, e incluso ha provocado que Trump se queje públicamente de los medios “más prestigiosos” del país.

Pero la guerra entre Trump y The New York Times acaba de alcanzar una nueva dimensión. En su última publicación en papel, el periódico ha dedicado toda una página a relatar todas las mentiras públicas que ha dicho el presidente desde que asumió el cargo hace poco más de cinco meses.

Lejos de entrar en detalle, The New York Times apenas incluye las citas textuales de Trump que se consideran falsas, lo suficiente como para llenar una larga página. Algunas de las mentiras más sonadas que ha dicho el presidente son las siguientes:

1. Su inauguración como presidente fue la más seguida de la historia de EEUU.

2. Rusia no tuvo nada que ver con su victoria.

3. Barack Obama nació en Kenia y no en EEUU.

4. Ha protagonizado más portadas de la revista Time que ninguna otra persona.

5. Los votos ilegales hicieron que perdiera el voto popular.

6. Obama espió sus conversaciones telefónicas en la Torre Trump.

7. El Obamacare daba cobertura a muy pocos ciudadanos.

8. El veto migratorio no es “un veto a los musulmanes”.

Sin duda, Donald Trump se ha convertido en el rey de la posverdad. Un fenómeno que no deja de aumentar a cada paso que el magnate da como presidente. Y, lo que es peor, su estrategia basada en calumnias que no tiene por qué desmentir, de momento no le ha traído demasiadas consecuencias.