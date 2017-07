Nevada ha declarado el estado de emergencia por haberse quedado sin marihuana

Getty Images

Nevada tiene que vender más marihuana para salvar su sistema educativo. Menos de dos semanas después de que se iniciaran las ventas para su uso recreativo, a prácticamente ninguna tienda le queda hierba con la que satisfacer a sus clientes, de acuerdo con el Departamento de Tributario del estado.

Si esta situación se prolonga demasiado, no solo habrá consumidores que se quedarán sin su dosis, sino que la calidad de la escuela pública sufrirá un caída. Por lo visto, según el Departamento, si las ventas de hierba paran, el mercado dejará un agujero en el presupuesto escolar.

"A menos que el problema con las licencias de distribución se resuelva rápidamente, la incapacidad para proporcionar el producto a las tiendas minoristas dará lugar a qie muchas de estas personas pierdan sus puestos de trabajo y llevará a este mercado naciente a un parón. Una detención en este mercado dará lugar a un agujero en el presupuesto escolar del estado ", alertó a Reno Gazette-Journal la portavoz del Departamento Tributario, Stephanie Klapstein .

Una posibilidad que ha llevado al gobernador Brian Sandoval a aprobar la petición del departamento de establecer un estado de emergencia que podría remediar la situación, según informó el rotativo Reno Gazette-Journal.

Con esta decisión Nevada pretende regular la marihuana recreativa para que los beneficios procedentes de este mercado no se detengan. Desde el 1 de julio, unas 50 tiendas del estado cuentan con licencia para hacer llegar marihuana a los consumidores. Pero, al no poder reponer ellos mismos su inventario, su presencia no es suficiente.

Associated Press (AP)

En estos momentos, los mayoristas de alcohol son los únicos que pueden abastecer de cannabis a las tiendas de Nevada. Una orden judicial temporal que tiene como objetivo "promover la regulación de la marihuana de una forma similar al alcohol" y asegurarse de que los comerciantes de licor no sufran pérdidas a causa de la creciente demanda de marihuana recreativa.

Ahora, el estado de emergencia pretende conceder licencias a un mayor número de solicitantes, tanto dentro como fuera de la industria del alcohol. Medida que agrandaría el poder del cannabis en el estado y que se espera que sea votada este jueves por la Comisión Tributaria.