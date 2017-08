Por primera vez, una app es considerada un anticonceptivo tan válido como la píldora

Vía Natural Cycles

La Unión Europea ha certificado por primera vez en su historia una app móvil como un método efectivo de control de natalidad, tan válido como la píldora o el preservativo. Es la primera vez que un software recibe esta certificación oficial y supone un cambio de paradigma en el uso de las nuevas tecnologías en este campo.

La app se basa en un software basado en algoritmos y análisis de datos. Elina Berglund, una de las científicas y cofundadoras de la aplicación, desarolló un sistema que analiza y compara la temperatura corporal de la mujer (a partir de un termómetro) y que es variable según los días de ovulación.

La temperatura del cuerpo de la mujer es el factor determinante para que la aplicación marque en verde o en rojo los días de riesgo de embarazo. Berglund, que participó en el proyecto descubridor del Bosson de Higgs y que un año más tarde merecía el Nobel, ideó esta aplicación junto a su pareja, también científico, cansada de tener que usar la píldora.

La científica decidió tomarse un respiro e investigar un método alternativo para controlar la natalidad. “En realidad, el control de la temperatura basal es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos. En este caso, la tecnología, gracias al algoritmo, se ha encargado de mejorar y afinar esta técnica que ya usaban nuestras abuelas y tatarabuelas”, explica el ginecólogo experto en reproducción asistida, Carlos Dosouto, de la Clínica Dexeus de Barcelona.

Pese a que la aplicación ya está en marcha desde hace un año, y cuenta con 100.000 suscriptoras, no ha sido hasta ahora cuando la comunidad científica la ha otorgado plena validez después de analizar sus resultados.

Natural Cycles fue testeada en más de 4.000 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. De todas estas mujeres, tan solo 10 tuvieron embarazos indeseados después de un año de probar la app y confiando en los días marcados en verde.

Esta cifra está muy cerca de los datos de embarazos accidentales que pueden tener lugar con el uso de la píldora, que es de 3 de cada 10000 mujeres. Es por eso por lo que los expertos han calculado que el algoritmo en el que se basa Natural Cycles tiene un 99.5% de fiabilidad y que por lo tanto merece ser reconocida como un anticonceptivo más dentro de todas las opciones del mercado.

Pese a todo, hay algo de lo que no se libra Natural Cycles a pesar de su aparente rigor científico: el error humano. El estudio anteriormente citado también detectó los embarazos no deseados de 143 mujeres, en este caso por negligencias particulares a la hora de utilizar la aplicación, errores o simples descuidos.

La aplicación requiere que la mujer se mida la temperatura cada mañana y que ingrese esos datos en la aplicación. "Esto puede suponer un problema para algún tipo de usuaria, para otras no”, recalca el experto. Despistes reiterados o errores a la hora de reportar la temperatura pueden hacer que el algoritmo se altere o aporte unos datos imprecisos o equívocos.

La app ofrece diversos tarifas, entre las que se incluye un plan anual de 5.40 euros al mes con termometro incluido.

“Me parece interesante. Sin embargo, yo siempre creo que cada paciente tiene que ajustarse a su método en concreto. Como ventaja: Natural Cycles no implica un desbarajuste hormonal para la mujer. Como inconveniente: la vida sexual de la mujer está sujeta al calendario. La chica no podrá tener sexo técnicamente los días en los que la aplicación se lo marque, a menos que use preservativo. Y en la sociedad actual, en la que lo queremos tener todo, puede ser un inconveniente para algunas”, explica Dosouto.

El experto considera que la usuaria ideal de este tipo de aplicación es una mujer madura, con pareja estable, que busque tener un hijo o no tenerlo. También recuerda que estas aplicaciones no previenen en ningún caso de las enfermedades de transmisión sexual, pero “que en todo caso son un avance y son interesantes para dar más opciones a la mujer”.

“La tendencia actual que se observa es que cada vez más las mujeres quieren ser más prácticas y buscan métodos que permitan conciliar de la mejor forma la menstruación con el deporte, el trabajo, etc”, sugiere. En esa línea, en Estados Unidos se está extendiendo un método llamado Seasonique (que ya ha llegado a España) y que se basa en la eliminación parcial de buena parte de las reglas a lo largo del año.

Con el uso diario de una píldora Seasonique te garantizan tener tan solo un regla por estación, o sea, solamente cuatro al año.

“En cualquier caso, y desde mi punto de vista como hombre, creo que muchas veces se piensa en mil métodos anticonceptivos para la mujer, pero es importante que indaguemos y exploremos en anticonceptivos en los que participe el varón. Estamos sometiendo a las chicas a mil historias y en el caso de los hombres, por ejemplo, es tan fácil como realizar una vasectomía, que es una intervención muy sencilla y, además, reversible”, concluye.